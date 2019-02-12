Wyborcza: накануне конференции по Ближнему Востоку МИД Польши играет в молчанку

Несмотря на то, что польско-американская конференция по Ближнему Востоку вот-вот начнётся, пока не была представлена даже её программа и список участников, пишет польский журналист Павел Вронский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что министерство не отвечает на вопросы журналистов, а глава МИД Яцек Чапутович говорит, что до последнего момента ожидает подтверждений от гостей.

На начинающуюся в среду в Варшаве польско-американскую ближневосточную конференцию должны приехать представители 60 государств, сообщил в понедельник глава МИД Польши Яцек Чапутович. Самым важным политиком будет вице-президент США Майкл Пенс, рассказал в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

Пока что польский МИД информирует о конференции необычайно скупо. Несмотря на то, что она начнется в среду, нет даже официальной программы и списка гостей. На вопросы министерство не отвечает, а Чапутович говорит, что до последнего момента ожидает подтверждений. Как сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский, конференцию, которая начнется в Королевском Дворце, откроет Анджей Дуда. Главными гостями однако будут: американский вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ведь именно Соединенные Штаты и Израиль прилагают усилия к тому, чтобы противодействовать влиянию Ирана на Ближнем Востоке.

Официально на конференции должны обсуждаться вопросы безопасности, распространения оружия массового поражения, терроризма, энергетической безопасности, и она «не должна быть направлена против какого-либо государства». Однако представители США анонсировали, что её темой будет Иран, а Нетаньяху должен произнести резкую антииранскую речь, подчеркнул автор.

Чапутович сказал, что должны прибыть представители всех государств Европейского союза. Однако он не добавил, что во многих случаях это будет представительство более низкого уровня, чем министры иностранных дел. Также не будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Согласно информации издания, приедет, впрочем, глава британской дипломатии Джереми Хант.

Часть политиков из ЕС считает, что польско-американская конференция разрушила единство политики Европейского союза в отношении Ирана. Евросоюз не пошёл по следам Соединённых Штатов, которые в мае 2018 года односторонне расторгли ядерное соглашение с Тегераном. ЕС считает, что договор всё ещё остается действующим, а европейские компании, несмотря на угрозу введения по отношению к ним санкций США, имеют право совершать сделки с иранцами, объяснил Вронский.

Хоть Польша официально и придерживается позиции ЕС, она также неким образом поддерживает санкции Вашингтона по отношению к Ирану. Профессор Здислав Краснодембский, евродепутат от партии ПИС, сказал, что Европа негативно реагирует на конференцию, потому что считает её сигналом, что Польша ближе к США, чем к Евросоюзу.

В пятницу выяснилось, что до последнего момента велись нервные переговоры с Палестиной. Как проинформировал в Твиттере польский МИД, совместное американо-польское приглашение было отправлено Палестинской автономии, но её власти отказались участвовать в варшавской встрече.

На ней не будет присутствовать также Россия, играющая большую роль на Ближнем Востоке. Глава российской дипломатии Сергей Лавров счёл конференцию ненужной. Не будет также представителей Турции, второго ключевого государства для Ирана. Москва и Анкара в это же самое время организуют встречу на тему завершения войны в Сирии. отметил автор.

Чапутович говорил о широком круге представителей стран Ближнего Востока. Среди важнейших союзников США числятся Саудовская Аравия, Египет и Иордания. Саудовцы уже многие десятилетия соперничают с Ираном за влияние в мире ислама.

Среди европейских стран — согласно неофициальной информации — ожидается сильное представительство государств Центральной Европы, а также прибалтийских стран во главе с Литвой, которую с Израилем связывает стратегическое партнерство, резюмировал в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.



