Глава МИД Польши: Россия отказалась обсуждать Ближний Восток на польско-американской конференции

Россия решила не принимать участие в организованной Польшей совместно с Соединенными Штатами международной конференции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Дипломат отметил, что Россия прислала свой отказ ещё до того, как ознакомилась с программой конференции, поэтому понятно, что подобный формат не в интересах Кремля.

Польша организует вместе с американцами конференцию по проблемам Ближнего Востока, для того, чтобы обсудить ситуацию и инициировать процесс построения мира и безопасности в регионе, пишет Rzeczpospolita.

«Иран это важная страна региона с богатой историей и культурой, однако международное сообщество утверждает, что сегодня Иран представляет собой серьёзную угрозу для безопасности на Ближнем Востоке. Именно поэтому американцы вышли из договора о ядерном разоружении с Тегераном», — рассказал польскому изданию министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. «Мы не пригласили представителей Ирана, потому что это сделало бы невозможным проведение нормальных консультаций. Иранцы используют язык, который сложно принять. В последнее время они поступают похожим образом также с Польшей», — добавил он.

Глава польского МИД не надеется на то, что уже в Варшаве удастся согласовать какую-то стратегию, конференция скорее всего завершится выводами самого Чапутовича и госсекретаря США Помпео.

В беседе с Rzeczpospolita дипломат уверил, что несмотря на то, что Польша не является частью этого конфликта, она не может стоять в стороне и отворачиваться от важных международных проблем. «Если мы хотим, чтобы другие нас защищали, мы должны также проявлять нашу солидарность с другими. Организуя эту конференцию, мы отвечаем на ожидания международного сообщества», — подчеркнул он и добавил, что инициатива организации этой конференции безусловно служит укреплению связей Польши с США.





«Россия как раз сообщила, что она не будет участвовать в конференции. И это еще до ознакомления с программой. Это говорит о том, что эта конференция не в интересах России. Жаль, потому что Россия играет важную роль на Ближнем Востоке», — с сожалением констатировал он.