Wyborcza: экс-президент Польши Лех Валенса угодил в ловушку российских СМИ

Из последнего интервью экс-президента Польши Леха Валенсы, после которого на него посыпалась волна критики, таков: с прокремлёвскими российскими СМИ либо не говорят вовсе, либо говорят крайне осторожно и точно подбирают слова, пишет журналист Роман Имельский. В Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что в последние время список «отвешивающих поклоны» перед Россией польских политиков заметно увеличился.

«Если даёшь интервью российским государственным СМИ надо быть чрезвычайно точным. Как раз об этом забыл экс-президент Польши Лех Валенса, разговаривая с журналисткой информационного агентства РИА Новости», — написал в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Роман Имельский.

Интервью было опубликовано 26 декабря и широко разошлось как по кремлёвским СМИ, так и по польским. Причём большинство из них выбирало только те фрагменты, которые считало выгодными с точки зрения России или те, которые легко можно было использовать, чтобы ударить по самому Валенсе, рассказывает автор.

«Я не защищаю бывшего президента, потому что разговор с российскими СМИ всегда рискованный, если это, к примеру, не оппозиционная «Новая газета», — подчеркнул он. Цель авторов интервью главным образом состояла в том, чтобы оправдать действия Владимира Путина и показать хрупкость Запада, то есть ЕС. «Просто-напросто так действует кремлевская пропаганда, которую в Польше определенным образом имитируют национальные СМИ», — добавляет он.

«Из описаний интервью Валенсы мы могли бы узнать главным образом о том, что Путина он считает умным человеком. Однако после прочтения текста на русском языке это вовсе не так очевидно», — обратил внимание Имельский.

Бывший президент говорил о хозяине Кремля — «умный человек», который как правило хорошо проводит свою политику. При типичной для него мегаломании Валенса считает также, что если он только мог с Путиным поговорить, то лидер России смог бы избежать многих ошибок — как избежал их Борис Ельцин, который слушал Валенсу в 90-х годах.

Валенса также рассказывал о привязанности России к роли сверхдержавы, которая пала и не может найти себя в сегодняшнем мире, но всё ещё мыслит как гегемон. Бывший президент признает, что не сторонник увеличения баз США в Польше, но понимает опасения за безопасность, когда Украина находится в опасности, а «Путин марширует в эту сторону».

И то, что если Россия хочет улучшить свои отношения с Польшей, то должна быть как Германия, которая призналась во всем, что совершила, и это было чистосердечное признание. Россия никогда в этом не исповедовалась. А всем нужна правда и откровение.

Более того, Валенсу не удалось втянуть в критику Украины и распростирающейся там фашистско-бандеровской волны. Он объясил, что польско-украинские отношения сложные и что Бандера убивал поляков, в этом нет сомнения. Экс-президент Польши подчеркнул, что Украина действует в этом вопросе безрассудно по отношению к Польше, но ей нужно время, чтобы это понять, и добавил при этом, что время лечит раны. «Больше ничего», — отметил польский журналист.

Проблема в том, что интервью в классическом стиле Валенсы весьма несвязно, эгоистично и зачастую не особо точное, подчеркнул журналист. Когда Валенса говорит, что отношения Польши с Россией должны быть лучше, он подчёркивает, что ей ближе до Москвы, чем до Нью-Йорка. «Читая все интервью понятно, что речь идёт о географическом положении и следующих из этого основных интересов, но и без этого слова можно ведь также распространить этот фрагмент относительно нашего менталитета», — предупредил он.

«То же самое касается самого Путина — Валенса вовсе не отпускает ему все его грехи, зато указывает, что державная политика не может вести к сближению с Польшей. Но здесь также не хватило точности — указания на красную линию, которую Россия перешла, нападая на Украину и аннексируя Крым. Такие слова из уст бывшего президента напрямую не прозвучали», — добавил он.

С российскими СМИ в последние месяцы разговаривали разные политики правого толка Польши: Корнель Моравецкий, который отвешивал поклоны перед Путиным и критиковал польское правительство за отсутствие сближения с Москвой или главы МИД Витольд Ващиковский и Яцек Чапутович. Сейчас и Валенса добавился к этому списку.

Валенса защищается, заявляя, что это интервью было частью его плана в отношении России. Но пока этот план представляет собой большой знак вопроса, подчеркнул автор.

«Урок таков: с российскими СМИ, контролируемыми государством не говорят либо вообще, либо говорят необычайно продумано, точно подбирая выражения и их передачу», — резюмировал в издании Gazeta Wyborcza полський журналсит Роман Имельский.

Комментарии читателей на wyborcza.pl:



PKre: Он проявил, несмотря ни на что, здравый смысл. С соседом нужно осторожно, сдержанно, неоднозначно, но нужно разговаривать. Хотя бы по причине географических реалией Польши. Он кажется единственный, кто об этом помнит, несмотря на свою манию величия.



coco102: Нельзя разговаривать! Для всех нормальных людей это очевидно. И нечего объяснять какие-то дурацкие высказывания. Это не имеет никакого значения.



jakeww: Это всё становится более дезориентирующим, в особенности слова старика известного своей жаждой власти и денег.



Hardto: Неужели искусство дипломатии заключается только на том, чтобы разговаривать с теми, кого мы любим?



loislane: Очередной подарок Валенсы для России. На посту президента он утверждал, что мы не должны вступать в НАТО, что нужно создать собственное НАТО-бис.



Szafirowlosa: Может Путин и умён, но умно ли он поступает?



chomik2002: Не надо придираться к Валенсе, потому то он единственный в своём роде. В США к нему подходили бывшие президенты, а не к Дуде. Это Валенса справился с Ельциным, и это благодаря ему были выведены российские войска из Польши. Многие, кто критикуюет его, не дорастают ему до пят.