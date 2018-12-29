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Money.pl: россияне охладели к шопингу в Польше из-за курса рубля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Таможенные и налоговые службы Польши отмечают: приезжие из России стали тратить намного меньше денег в польских магазинах, пишет Money.pl. По мнению издания, эта тенденция обусловлена низким курсом рубля по отношению к польскому злотому. Конечно, россияне ещё продолжают покупать одежду и продукты, но уже отказываются от бытовой техники и электроники, уточняет портал.
Money.pl: россияне охладели к шопингу в Польше из-за курса рубля
«Россияне больше не хотят приезжать в Польшу делать покупки. Причина? Низкая стоимость рубля, следовательно, большая сумма чека на кассе», —  пишет на портале Money.pl польский журналист Матеуш Ратайчак. 
 
Польские таможенные и налоговые службы отметили, что в Польшу за покупками приезжает меньше россиян. Количество туристов из Калининградской области явно упало, отмечает автор. 
 
С начала года до сегодняшнего дня россияне предоставили 177 тысяч чеков на сумму 149 млн. злотых*. Столько денег они потратили в Польше в течение неполных 12 месяцев. В прошлом году размер покупок был значительно больше — почти 201 тысяч чеков на сумму 198 млн. злотых.
 
«Даже, принимая во внимание то, что в период рождественских и новогодних праздников они ещё потратят деньги, уровня прошлого года мы не достигнем», — отметил пресс-секретарь Налоговой службы в городе Ольштын Рышард Худы. 
 
Из данных таможенников следует, что в настоящий момент россияне прежде всего приезжают за покупкой продовольствия и одежды. Изредка они решаются купить в Польше бытовую технику и электронику. Причина падения интереса к Польше весьма прозаическая: курс валюты. российский рубль стоит всё меньше, следовательно, покупки в Польше стали дороже, резюмирует на портале Money.pl польский журналист Матеуш Ратайчак. 
 
* 1 злотый = около 18.20 рублей (прим. RT).

Комментарии читателей на сайте money.pl

 
Trefniś: А что это у них такой слабенький рубль?
 
warszawiak: Мне как-то от этого не грустно! 
 
Oko: Вот ПИС обрадуется. Ведь они хотели это малое приграничное передвижение совсем ликвидировать. 
 
Realista: Доходы россиян в последние годы уменьшились на 30%. Вот и вся разгадка тайны меньших покупок.
 
WicekPewnie: На танках приедут грабить бесплатно? 
 
geodeta: Польша это для них недружественная страна, поэтому они и не приезжают. Мифом является то, что среднестатистический россиянин не имеет ничего против среднестатистического поляка. Наши политики рассорили нас со всеми. С Россией тоже.
 
ZK590: Потому что в Польше дорого. В этом вся тайна. У нас невыгодно покупать не только россиянам. Туристы из США констатировали, что в Польше дороже, чем у них. 
 
DawidTrzeba: Надо создать продукты для российских олигархов и тогда продажи двинутся с полной силой ;) 
 
drzekiI: Очень хорошо! Будет меньше зелёных человечков!
 
Ruskie won: Зачем нам русские? Они у нас были на протяжении 50 лет.
 
MickA: А на что им покупать? В России растёт только два показателя: нищета и коррупция.  
 
Riico: Мы должны плакать, потому что у них рубль рухнул? Такие были цели введения санкций в отношении России.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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