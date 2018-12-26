Rzeczpospolita: Крым ждёт на Новый год не только россиян, но и иностранцев

В этом году на новогодние праздники в Крым отправится более 150 тысяч человек. Такой высокий показатель обусловлен тем, что гостиничный бизнес Крыма сделал выводы из последних лет и в этом году не только не повысил цены, но даже понизил их, пишет Rzeczpospolita. Польское издание подчеркивает, что результат не заставил себя ждать, и Новый год в Крыму захотели встретить на только россияне, но и многие гости из-за границы.

«Рекордное количество туристов из России будут в этом году праздновать в Крыму, которого лишилась Украина, самый главный российский праздник — Новый Год», — пишет Rzeczpospolita.

Согласно оценкам Ростуризма, в этом году на новогодние праздники в Крым направится более 150 тысяч человек. Пребывание в отелях и базах было уже забронировано весной и летом. Отели и пансионаты уже украшены и ждут гостей, отмечает польское издание.

«Откуда такой интерес к полуострову?», — задаётся вопросом польская газета. Гостиничный бизнес Крыма сделал выводы из последних лет, и в этом году не повысил цен, а в некоторых случаях даже их понизил. «Результат не заставил себя ждать. Спрос на отдых увеличился на 30%», — добавляет она.

Власти Крыма делают ставку на легализацию туристического бизнеса, особенно среди съёмщиков комнат или домов. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил выйти предпринимателям на легальную деятельность в соответствии с Законом РФ. Он пообещал им ряд привилегий.

Но не только россияне хотят провести Новый год на полуострове. Власти региона похвалились тем, что процент брони авиабилетов из-за границы в Крым увеличился с 5% на 8,4%. В Крым прилетят гости из Белоруссии, Казахстана, Германии, Киргизии и Израиля.

«С начала 2018 года до 6 декабря Крым посетило 6,6 млн. человек. Это самый высокий показатель с момента российской аннексии в 2014 году. В 2017 их было 5,2 млн», — подчёркивает издание.

Большинство россиян намереваются не только отдыхать в Крыму, но также поправить здоровье. Более того, полуостров предлагает многочисленные новогодние ярмарки, карнавалы и экскурсии, резюмирует Rzeczpospolita.