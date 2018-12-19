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Обозреватель: на Новый год Украина отметит день рождения Бандеры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Со следующего года день рождения Степана Бандеры на Украине будет официальным праздником. Как пишет «Обозреватель», министерство образования будет проводить в учебных заведениях воспитательные уроки, Нацбанк отчеканит памятные монеты, а почта — выпустит почтовые конверты и марки.
Обозреватель: на Новый год Украина отметит день рождения Бандеры
Reuters

110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником на Украине. Как пишет «Обозреватель», Верховная рада 18 декабря приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — день рождения лидера и организатора украинского националистического движения на западной Украине.

В 2019 году также должны праздновать дни рождения таких известных украинских деятелей, как Валерий Лобановский, Казимир Малевич, Владимир Ивасюк, Александр Засядько, Семён Петлюра, Игорь Сикорский и многих других.

На Министерство образования возложили обязанность обеспечить проведение в школах и других учебных заведениях воспитательных уроков, посвящённых именинникам, Министерство культуры должно организовать выставки и тематические мероприятия, а Комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.

Нацбанк должен отчеканить памятные монеты, а почта — издать почтовые конверты и почтовые марки.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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