Обозреватель: на Новый год Украина отметит день рождения Бандеры

Со следующего года день рождения Степана Бандеры на Украине будет официальным праздником. Как пишет «Обозреватель», министерство образования будет проводить в учебных заведениях воспитательные уроки, Нацбанк отчеканит памятные монеты, а почта — выпустит почтовые конверты и марки.
110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником на Украине. Как пишет «Обозреватель», Верховная рада 18 декабря приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них — день рождения лидера и организатора украинского националистического движения на западной Украине.
В 2019 году также должны праздновать дни рождения таких известных украинских деятелей, как Валерий Лобановский, Казимир Малевич, Владимир Ивасюк, Александр Засядько, Семён Петлюра, Игорь Сикорский и многих других.
На Министерство образования возложили обязанность обеспечить проведение в школах и других учебных заведениях воспитательных уроков, посвящённых именинникам, Министерство культуры должно организовать выставки и тематические мероприятия, а Комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.
Нацбанк должен отчеканить памятные монеты, а почта — издать почтовые конверты и почтовые марки.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие представители оборонного ведомства пытались отговорить американского лидера Дональда Трампа от вывода войск из Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Сквер на Разводной площади в Петергофе добавили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение Минфина США внести в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT прокомментировал намерение американских сенаторов внести в конгресс США резолюцию, направленную против газопровода «Северный поток — 2».
Руководство английского футбольного клуба«Манчестер Юнайтед» приняло решение оштрафовать полузащитника Поля Погба за его публикацию в соцсетях после объявления об отставке Жозе Моуринью с должности главного тренера команды.
В Новосибирской области проводят проверку из-за видео, на котором директор школы и учитель якобы прыгают через костёр, а ученики рассказывают об издевательствах со стороны педагогов. Об этом сообщает ВашГород.ру.