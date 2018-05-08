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СТРАНА.ua: «Бандера уже на Крещатике» — в центре Киева появилась выставка «несломленных» украинцев

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В Киеве открывается выставка, посвящённая «украинцам, которых не сломили нацистские концлагеря». Как передаёт «СТРАНА.ua», первым стоит плакат с изображением Степана Бандеры, который сотрудничал с нацистами, но после размолвки с ними оказался в концлагере Заксенхаузен.
СТРАНА.ua: «Бандера уже на Крещатике» — в центре Киева появилась выставка «несломленных» украинцев
Facebook

8 мая в Киеве у здания Главпочтамта откроется выставка, посвящённая «украинцам, которых не сломили нацистские концлагеря». Об этом на своей странице в Facebook написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. 

Как пишет «СТРАНА.ua», первым стоит плакат с изображением Степана Бандеры, который сотрудничал с нацистами, но после размолвки с ними оказался в концлагере Заксенхаузен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Бандера уже на Крещатике... В 12 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря», — написал в соцсети Вятрович.

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