RMF24: у посольства Украины в Варшаве сожгли портреты «вырожденцев» — Бандеры и Шухевича

«С такими вырожденцами во главе, как Бандера и Шухевич, Украина стоит на краю пропасти, потому что избрание этих массовых убийц в качестве героев — это принижение собственного народа», — заявил во время демонстрации у украинского посольства глава Национального движения Роберт Винницкий. Участники акции отметили, что Украина чтит убийц и гонителей поляков, а польское правительство никак не реагирует на это безобразие.

«Шухевич — убийца!», «Бандера — преступник!», «Бандеровцы — массовые убийцы!» — среди прочего такие лозунги скандировали перед зданием посольства Украины в Варшаве представители национальных сообществ. По их мнению, Украина чтит убийц и преследователей поляков, сообщает RMF24.

В протесте приняли участие представители Национального движения, «Всепольской молодёжи», а также Национально-радикального лагеря. Они держали транспаранты: «StopAntipolonism, Defend the truth!», «Бандеровец — не мой брат!». Они скандировали: «Киев, свободный от фашизма!», «Бандеровцы — нацисты!».

Во время манифестации были сожжены портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Национального движения Роберт Винницкий сказал, что в настоящий момент на Украине «бандиты, убийцы, массовые убийцы» возносятся на пьедестал. «Украина почитает коллаборационистов Гитлера, чтит убийц и преследователей не только поляков. Мы приходим сюда, чтобы защитить польское государство и польский народ», — сказал он.

«С такими вырожденцами во главе, как Бандера, как Шухевич, Украина стоит над пропастью, потому что избрание этих массовых убийц в качестве патронов, героев — это принижение собственного народа», — объяснил глава Национального движения.

Он сослался на демонстрацию во Львове, которая состоялась в начале марта. Как сообщали местные СМИ, акция состоялась под антипольскими лозунгами: «Наша земля — наши герои!», «Помни, чужак, здесь хозяин украинец!».

«На этой манифестации украинские шовинисты, этакая украинская карикатура на здоровый национальный лагерь, несли портреты Романа Шухевича. Это всё равно как если бы в Германии сегодня несли портреты доктора Менгеле или самых главных командующих СС и восхваляли их», — сказал Винницкий. Он также выразил мнение, что польское правительство не реагирует соответствующим образом в отношении Украины.