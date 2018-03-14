Вести: украинские спортсмены будут бойкотировать все соревнования в России

Украинские спортсмены намерены бойкотировать все международные соревнования, которые будут проводиться на территории России. Как пишут «Вести», президент Федерации биатлона Украины Владимир Брындзак заявил, что это решение было принято на государственном уровне.

На Украине на государственном уровне принято решение бойкотировать все международные спортивные соревнования, которые будут проводиться на территории России. Как пишут «Вести», об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брындзак, который ранее сообщил, что на последний этап Кубка мира по биатлону в Тюмень украинские спортсмены не поедут.

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России», — заявил Брынзак.

Как напоминает издание, ранее министр спорта Украины Игорь Жданов объявил о бойкоте заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Тюмени с 22 по 25 марта. На нём не выступят также сборные Канады, США, Чехии. Соревнования будут бойкотировать и отдельные спортсмены.