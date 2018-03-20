24 канал: в Раде решили узаконить незаконность российских выборов

В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому президентские выборы в России считаются нелегитимными. Как передаёт «Телеканал новин 24», депутаты планируют проголосовать за данный законопроект уже на этой неделе.

Выборы в Крыму незаконными признали США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза. Своё заявление по поводу псевдоголосования в Крыму сегодня сделали и украинские депутаты. На согласовательном совете сегодня была наша Анна Калюжная, она расскажет больше. Аня, приветствую тебя, расскажи, что сегодня говорили депутаты?

АННА КАЛЮЖНАЯ, корреспондент: Таня, приветствую. Результаты президентских выборов в России нелегитимны. Так считают большинство украинских парламентариев. Это мнение они сегодня озвучили на согласовательном совете. Народный фронт предложил законодательно закрепить такую позицию парламента и зарегистрировал соответствующее постановление, которое планируют принять на этой неделе.

МАКСИМ БУРБАК, глава фракции «Народный фронт»: Верховная рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы должны дать соответствующую политическую и правовую оценку фарса, который в России называют выборами президента. Проект постановления с номером 8153 зарегистрирован фракцией «Народный фронт», это непризнание Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно выбранных на этот пост лиц.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, глава партии «Батькивщина»: Я хочу поддержать Народный фронт касательно голосования за такой проект постановления, мы тут должны быть абсолютно едины в признании этих выборов просто никчёмными.

АННА КАЛЮЖНАЯ: В первую очередь парламетарии считают выборы в России незаконными из-за того, что они проводились в том числе в оккупированном Крыму. Глава парламента Андрей Парубий заявил, что это постановление уже завтра может быть вынесено на голосование, а также уже завтра может быть законодательно установлен запрет для депутатов приносить оружие в парламент и на другие объекты, которые охраняет государственная охрана. Соавтором этого постановления также является Андрей Парубий; он сказал, что оно также может быть вынесено на голосование. Связано это с ситуацией на прошлой неделе, когда Надежда Савченко якобы пронесла оружие в парламент после того, как генпрокурор Юрий Луценко заявил, что она планировала взорвать парламент.





Также относительно Савченко генпрокурор анонсировал, что с неё могут снять неприкосновенность и этот вопрос может быть рассмотрен в сессионном зале уже в четверг. Андрей Парубий заявил, что всё зависит от того, когда это рассмотрит комитет, по регламенту он может рассмотреть этот вопрос уже в среду, передать в парламент, и тогда в четверг вопрос Савченко можно будет поставить в парламенте. Кроме того, добавлю, что депутаты также обсуждали возможность, что на повестке дня может стоять закон о национальной обороне, о том, что армия должна соответствовать стандартам НАТО. Сейчас над этим работает комитет, и глава парламента ещё не сказал о том, будут ли депутаты голосовать за его принятие на этой неделе, — об этом мы узнаем в течение пленарной недели.

Спасибо, коллега. Напомню, с нами была Анна Калюжная из парламента, где проходил согласовательный совет.

Дата выхода в эфир 19 марта 2018 года.