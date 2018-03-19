Мировые СМИ: «Путин 4.0» — ожидаемая победа с непредсказуемыми последствиями

Победа Владимира Путина на президентских выборах не удивила западных журналистов — в отличие от явки российских избирателей и их общего энтузиазма. По мнению аналитиков, решительная внешняя политика Москвы в «противостоянии с агрессивным Западом» сплотила россиян вокруг действующего лидера. Впрочем, каким в итоге будет четвёртый президентский срок Путина предугадать сложно, признают СМИ.

18 марта в России прошли президентские выборы, в которых одержал победу действующий президент страны Владимир Путин. Как проходило голосование, и что теперь ждёт Россию? Западные СМИ поделились своими комментариями.

Неожиданный энтузиазм

«Всё это немного напоминало ярмарку: из динамиков звучали советские шлягеры, перед московскими избирательными участками дети играли в хоккей, им дарили воздушные шарики в цветах национального флага, а взрослые здесь же могли купить колбасу и овощи по сниженной цене», — так Кристина Хебель из Der Spiegel описывает прошедшие выборы, на которые явилось 67% россиян, включая, к примеру, даже Жерара Депардье, проголосовавшего в посольстве в Париже.

К своему удивлению, побывав на одном из избирательных участков, корреспондент CNN Мэтью Чанс обнаружил, что россияне настроены довольно оптимистично — и это несмотря на то, что они «чётко понимают, что демократического выбора нет». «Мы полагали, что настроения будут довольно апатичными. Но в действительности, по крайней мере конкретно на этом избирательном участке в центре Москвы, выборы проходят оживлённо», — отметил американский журналист.

Некоторые издания подчеркнули, что в этом году не обошлось без «попыток манипуляций», которые, как признал Кристоф Ваннер из Die Welt, выглядели «прямо-таки абсурдными», потому что победившему Путину «на самом деле это даже не нужно». Зафиксированные «манипуляции» же немецкий корреспондент объяснил тем, что Кремль поставил своей целью 70%-ную явку на выборы, а этого очень трудно добиться в условиях того, что «большая часть русского населения устала от политики и не была заинтересована».

Французская газета Le Figaro тоже обратила внимание на «многочисленные очереди перед избирательными участками в России и за рубежом, рекордное число голосов, близкое к 75%, и явку, превысившую показатели 2012 года». При этом старший сотрудник Норвежского института внешней политики Хельге Блаккасрюд настаивает, что такой успех и большая поддержка действующего президента среди населения объясняются не подтасовками на выборах, а определёнными условиями, созданными на протяжении тех лет, что Путин находился у власти. На сегодня «нет ни одного конкурента, имеющего программу, которая привлекала бы широкие слои населения, или организаторские и экономические ресурсы», необходимые для удержания президентского кресла.

«Для Владимира Путина и его команды это была хорошо выполненная работа. С помощью честных и бесчестных методов воскресным вечером президент с лёгкостью одержал на выборах оглушительную победу», — написала The Independent.

Объединяющее противостояние

По мнению корреспондента финской газеты Helsingin Sanomat Пекки Хаккала, исход голосования был определён ещё в феврале 2014 года, когда Владимир Путин «сказал своему окружению, что настало время вернуть Крым на родину». Так что назначение даты проведения выборов на день годовщины «захвата» Крымского полуострова стало весьма «успешным манёвром». Действительно, подчёркивает Der Spiegel, Владимира Путина переизбрали «не вопреки, а благодаря его внешней политике», в которой главным приоритетом для Москвы остаётся «сохранение статуса сверхдержавы».

Для корреспондента Das Erste Удо Лилишкиса популярность Владимира Путина, безусловно, «связана с благосостоянием простых граждан». Однако несмотря на то, что сегодня в России люди в целом «живут хуже и это чувствуют», президент даёт им «нечто другое, ценное» — национальную гордость, самосознание. На взгляд журналиста, внешняя политика в виде «постоянной оборонительной войны против агрессивного Запада», которую ведёт действующий российский лидер, сплачивает народ и помогает ему «отгородиться от мрачной реальности». Но это свидетельствует и о том, что сближения с Россией при «Путине 4.0» тоже ждать не стоит. На выборы россиян мобилизовали «благодаря военной риторике и страху перед войной», решил немецкий Die Welt.

В разгар кризиса в отношениях с Западом российский президент «выиграл пари, в котором невозможно проиграть», утверждает Les Echos. А раз уж голосование происходило в обстановке «почти холодной войны», победе Путина могло поспособствовать общее «сплочение нации под единым флагом — то есть вокруг главы государства». Несмотря на то что ещё несколько дней назад Россия слышала в свой адрес множество обвинений со стороны британских властей, своей «безоговорочной победой» на выборах Путин взял реванш — вознегодовавшие россияне решили выразить поддержку своей стране и её руководству, отметила британская газета The Times.

Сильнее, чем прежде

Россияне доверяют Путину и уверены, что он в состоянии справиться с любыми внутренними и внешними проблемами, полагает The New York Times. Обозреватель CNN Джилл Догерти подтверждает: россиян устраивает предсказуемость, которую гарантирует действующий лидер. Для многих жителей страны, особенно старшего поколения, которые прошли через «лихие 90-е», стабильность современной России при Путине — самое важное. Как подчёркивает La Croix, избиратели признательны президенту за первое десятилетие 2000-х и стремительный экономический рост. Но как показали кризисы 2008-го и 2014 года, «это процветание было хрупким, зависимым от экспорта минералов и энергоресурсов». Новое поколение, «не знавшее допутинских времён и способное самостоятельно найти информацию в интернете и сравнить ситуацию с заграничной», демонстрирует всё более серьёзные ожидания. «Президент процветания» знает, что отныне должен действовать.

В конце концов, президентские выборы были «наименьшей проблемой» Владимира Путина. Перед переизбранным президентом всё ещё стоит ряд внутриполитических вызовов, в том числе «экономического болота», а также нарастающих конфликтов с Западом, напоминает датский Berlingske.

«Какого Путина нам ждать? — задаётся вопросом Ouest-France. — Впервые никто точно не знает». Как показал президент в своём обращении к нации первого марта, он «одержим технологической революцией, происходящей сегодня в мире». Кроме того, испанский канал Canal 24 Horas TV обратил внимание, что президент пообещал «думать о будущем детей», а не только руководствоваться «текущими конъюнктурными соображениями». И хотя сам Путин явно дал понять, что это было его последнее выдвижение на президентских выборах, некоторые иностранные журналисты и эксперты, включая отставного британского адмирала Алана Уэста, принялись сравнивать современную Россию с СССР, проча российскому лидеру «пожизненное президентство».

Как бы то ни было, на взгляд El Mundo, «трон «царя» Владимира Путина достаточно прочен как для подготовки передачи власти, так и для продления его власти в будущем». После своего третьего президентского срока Владимир Путин стал гораздо сильнее, чем был в 2012 году, уверена The Guardian. Президент «упрочил образ лидера поколения, который запугал всю оппозицию, кроме её самых идейных участников, и предпринял шаги для восстановления российского величия с помощью столь спорных действий, как аннексия Крыма».

Норвежская газета Dagbladet подчёркивает: широкая поддержка Путина демонстрирует, что он избрал правильный путь «со своим социальным консерватизмом и культивированием российского патриотизма». Он говорит со своим народом так, как говорят немногие лидеры западных демократий. После этих выборов, как считает CNN, Кремль может с полным правом заявить, что «российская система управляемой демократии представляет подлинную волю народа».