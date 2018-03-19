Der Spiegel: для россиян статус великой державы оказался важнее экономики

Россияне избрали Владимира Путина своим президентом во многом благодаря проводимой им внешней политике. Главный приоритет для лидера Кремля — сохранить за Россией статус сверхдержавы. Очевидно, для избравших Путина граждан это важнее экономического развития страны и собственного благосостояния, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Не все 55 млн россиян, проголосовавших в воскресенье за Путина, сделали это добровольно, утверждает немецкий журнал Der Spiegel. Однако популярность президента велика, и это во многом связано с его внешней политикой. Путин проявил себя как человек, который противостоит враждебному Западу, и избиратели приняли этот аргумент.

Вопрос в том, как внешняя политика Москвы будет развиваться дальше. По версии издания, ясно одно: внешнюю политику России определяет один человек — её президент. В этой сфере у него больше возможностей, чем во внутренней политике, а также больше амбиций. Поэтому в России нет серьёзных обсуждений внешней политики страны: решения Путина рассматриваются как не имеющие альтернативы, настаивает немецкий журнал.

Главный приоритет для Путина — и в этом избиратели ему доверяют — это сохранение за Россией статуса сверхдержавы. Если президент говорит о суверенитете, это означает, что Россия хочет быть государством, вопреки интересам которого не будет принято ни одно решение на международном уровне. «Лучше существовать в изоляции, чем уступить», — утверждает Der Spiegel.

Как отмечает автор статьи, для России в данном случае есть одно большое препятствие: с военной точки зрения она — настоящий гигант, однако в экономическом отношении — гном. Производительность российской экономики в долларовом эквиваленте существенно ниже, чем итальянской, и сильного подъёма ожидать не приходится. В этом немецкий журналист усматривает дилемму Путина, которую необходимо учитывать при рассмотрении отдельных проблем.

Одной из них являются отношения с США. В этой сфере можно спасти лишь самое важное — а для Путина это сохранение ядерного паритета, подчёркивает Der Spiegel. По этой причине в начале марта российский президент заявлял во всеуслышание о якобы имеющемся у страны новом супероружии. Ядерный потенциал России крайне важен, потому что у государства нет денег для того, чтобы позволить себе также и все прочие виды вооружений, как это делают США, поясняет издание.

В остальном задача России состоит в том, чтобы избежать прямого военного столкновения с США, однако в Сирии постоянно складываются опасные ситуации. Стратегия Москвы предусматривает достижение политического урегулирования военными средствами, но пока до окончания конфликта ещё далеко, полагает автор статьи. Мирная конференция по Сирии в Сочи провалилась, и даже на Асада Россия не имеет полного влияния, потому что он также сильно зависит и от Ирана.

Настоящую проблему для Кремля представляют отношения с Европой, и это касается не только Лондона. Недавний инцидент с нападением на бывшего шпиона Сергея Скрипаля осложняет отношения Москвы с Германией и Францией, что может даже помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», который Берлин до сих пор поддерживал.

Этот проект позволил бы «Газпрому» поставлять газ в обход Украины, которая всё больше отдаляется от Москвы, уверяет издание. По версии немецкого журнала, Путин уже оставил попытки удержать Украину под контролем как вассальное государство, но сейчас у него нет стратегии относительно того, что делать с «контролируемой Москвой частью Донбасса». Минские соглашения выполнить не удаётся, помощь региону обходится дорого, но отступить невозможно из-за внутриполитического положения. В результате Путин вынужден отказаться от мечты об интеграции постсоветского пространства под руководством России, подчёркивает Der Spiegel.

В то же время растёт влияние Китая на соседние с Россией страны. Отношения Москвы и Пекина, на первый взгляд, складываются отлично: они часто одинаково голосуют в Совете Безопасности ООН и совместно противостоят доминированию США. Однако проблем тоже хватает, пишет немецкий журнал. Попытка Путина сделать Россию экономически независимой от Европы за счёт разворота к Китаю провалилась. Европа остаётся наиболее привлекательным рынком для сбыта российского газа.

В свою очередь Китай сейчас активно вкладывает средства в Центральную Азию и юго-восток Европы и вторгается в российскую сферу влияния. Он также проникает в Арктику, в которой Россия видит свой резерв природных ресурсов и уязвимую внешнюю границу. Экономическое неравенство между преуспевающим Китаем и отстающей Россией становится всё более явно выраженным, утверждает журналист. Он признаёт, что с Японией отношения России несколько потеплели, однако сближения не стоит ожидать, пока не разрешён давний спор вокруг Курильских островов.

Все эти проблемы Владимиру Путину придётся учесть в ближайшие годы во внешней политике. Для российских телезрителей всё будет выглядеть, как будто президент движется от одного успеха к другому, а если что-то пойдёт не так, это представят как вину другой стороны или следствие заговора против России, отмечается в статье.

Что касается модернизации самой России, она пока застопорилась. Впрочем, с точки зрения внутренней политики, это не проблема до тех пор, пока статус сверхдержавы для россиян важнее их благосостояния. Зато во внешней политике это может стать проблемой, потому что мир стремительно меняется, тогда как в российском обществе и экономике при Путине время тянется мучительно медленно, заключает Der Spiegel.