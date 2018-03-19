Порошенко: результаты выборов в Крыму — филькина грамота

Президент Украины Пётр Порошенко назвал результаты выборов в Крыму филькиной грамотой. Как пишет «Украинская правда», он также поставил под сомнение легитимность президентских выборов и на остальной территории России.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в «оккупированном Крыму». Как пишет «Украинская правда», об этом он заявил в своем обращении, видео которого опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Говоря известным российским фразеологизмом, это — филькина грамота», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для «прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму».

«Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти», — добавил Порошенко.

По словам Порошенко, на жителей Крыма осуществлялось огромное давление, «чтобы они участвовали в незаконном голосовании».

«Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками», — сообщил он.

Украинский президент подчеркнул, что ни зафиксированная явка, ни «нарисованный результат» не соответствуют реальной активности жителей полуострова. По его мнению, обнародованные официальные данные являются не чем иным, как «фальсификацией, которую Кремль теперь будет использовать в гибридной информационной войне».

При этом Порошенко поставил под сомнение легитимность всех президентских выборов в России, а не только в Крыму.

«Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей», — добавил Порошенко.