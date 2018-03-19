Посол России пообещал CBS News, что Москва не оставит санкции США без ответа

Кремль примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями, передаёт CBS News со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова. Как отмечается в статье, посол отказался сообщать подробности. Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал расширить «чёрный список» невъездных американцев.
Посол России в США Анатолий Антонов пообещал, что Кремль не оставит без ответа новые американские санкции, сообщает CBS News. Корреспонденту телеканала удалось побеседовать с дипломатом в воскресенье 18 марта, в день выборов президента РФ, когда «поток избирателей, шаркая, проходил в российское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия».
«Если кто-то в вас тыкает, бьёт вас, как вы ответите? — задал посол риторический вопрос. — Конечно, будут, будут ответные меры».
По словам автора статьи, Антонов сообщил, что направлял в Кремль свои варианты ответных действий. Посвящать журналистов в подробности посол не стал, но дал понять, что решение ожидается. «С моей стороны было бы неразумно раскрывать содержание всех моих телеграмм», — приводит издание ответ дипломата.
Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообещал расширить «чёрный список» американцев, которым запрещено приезжать в Россию или вести бизнес на её территории.
«С самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — цитирует Рябкова автор статьи.
CBS News напоминает, что новые санкции Вашингтон принял в связи с «вмешательством России в американские выборы». В прошлом году Антонов заявил, что доказательств вмешательства нет.
Как отмечает CBS News, посол России счёл «неуместным» распространяться на тему санкций в день выборов: «В Российской Федерации сегодня праздник. Вот почему мы не хотим говорить о санкциях».
Антонов также отказался отвечать на вопрос о том, за кого он отдал свой голос, сославшись на российское законодательство, запрещающее агитацию в день голосования. «Я мог бы ответить вам завтра утром. Обещаю, обещаю, что скажу вам правду», — приводит его слова CBS News.
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