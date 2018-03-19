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Посол России пообещал CBS News, что Москва не оставит санкции США без ответа

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Кремль примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями, передаёт CBS News со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова. Как отмечается в статье, посол отказался сообщать подробности. Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал расширить «чёрный список» невъездных американцев.
Посол России пообещал CBS News, что Москва не оставит санкции США без ответа
Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов пообещал, что Кремль не оставит без ответа новые американские санкции, сообщает CBS News. Корреспонденту телеканала удалось побеседовать с дипломатом в воскресенье 18 марта, в день выборов президента РФ, когда «поток избирателей, шаркая, проходил в российское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия».

«Если кто-то в вас тыкает, бьёт вас, как вы ответите? — задал посол риторический вопрос. — Конечно, будут, будут ответные меры».

По словам автора статьи, Антонов сообщил, что направлял в Кремль свои варианты ответных действий. Посвящать журналистов в подробности посол не стал, но дал понять, что решение ожидается. «С моей стороны было бы неразумно раскрывать содержание всех моих телеграмм», — приводит издание ответ дипломата.

Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообещал расширить «чёрный список» американцев, которым запрещено приезжать в Россию или вести бизнес на её территории.

«С самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — цитирует Рябкова автор статьи.

CBS News напоминает, что новые санкции Вашингтон принял в связи с «вмешательством России в американские выборы». В прошлом году Антонов заявил, что доказательств вмешательства нет.

Как отмечает CBS News, посол России счёл «неуместным» распространяться на тему санкций в день выборов: «В Российской Федерации сегодня праздник. Вот почему мы не хотим говорить о санкциях».

Антонов также отказался отвечать на вопрос о том, за кого он отдал свой голос, сославшись на российское законодательство, запрещающее агитацию в день голосования. «Я мог бы ответить вам завтра утром. Обещаю, обещаю, что скажу вам правду», — приводит его слова CBS News.

 

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