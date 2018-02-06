Зеркало недели: в Раде польский антибандеровский закон назвали «ударом в спину»

Председатель украинской Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал польский закон, в котором предусмотрена ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Как пишет «Зеркало недели», политик назвал закон «ударом в спину воюющей Украине».

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий прокомментировал польский закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Как пишет «Зеркало недели», политик назвал закон «ударом в спину воюющей Украине».

«И без сомнения, от него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. И только один выгодополучатель может быть — это в Кремле, в Российской Федерации — для разжигания вражды», — добавил глава парламента.

Также Парубий подчеркнул, что Украина не позволит никому указывать на то, как формировать историческую память и чтить героев.

«Особенно обидно, что закон принят в то время, когда украинцы своей грудью защищают на передовой на востоке Украины весь свободный мир, в том числе и Польшу, от русской агрессии», — отметил политик.

Он также напомнил, что после принятия этого документа он дал поручение собрать совместное заседание вместе с представителями всех фракций для разработки заявления, которое будет поставлено на голосование депутатов как постановление.

«В этом заявлении будут наши общие оценки, суждения. Конечно, в этом заявлении будет содержаться призыв не подписывать этот законопроект. Я не имею сомнений, что это постановление будет поддержано большинством народных депутатов Украины», — подчеркнул Парубий и добавил, что в дальнейшем они будут советоваться с экспертами относительно следующих шагов и действий.

Как напоминает издание, ранее сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти, где предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.