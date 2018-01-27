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Корреспондент: в Польше накажут отрицающих «преступления бандеровцев»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Бандеровская идеология» оказалась под запретом в Польше, сообщает «Корреспондент». Теперь лицам, отрицающим «преступления бандеровцев», грозит лишение свободы на срок до трёх лет, отмечает украинское издание.
Корреспондент: в Польше накажут отрицающих «преступления бандеровцев»
Reuters

В Польше запретили «бандеровскую идеологию», сообщает «Корреспондент».

Сейм Польши принял закон, который предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трёх лет за отрицание «преступлений бандеровцев», отмечает украинское издание.

За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов. Инициатором выступила националистическая партия «Кукиз’15», уточняет «Корреспондент».

«Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии с законом об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления», — поясняет издание.

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Корреспондент Украина Европа
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