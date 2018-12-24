24 канал: болгары украсили подаренную Москвой ёлку жёлто-голубыми корабликами

14:46 «Голден Стэйт» перенесёт часть стены с дырой от удара Новицки на свою новую арену «Голден Стэйт Уорриорз» планирует перенести на новую арену фрагмент стены здания нынешнего спорткомплекса, на которой находится ставшая знаменитой дыра, которую пробил ударом Дирк Новицки в 2007 году.

14:42 СМИ: В Москве насмерть замёрз почётный член ФИДЕ Эдуард Дубов Почётный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов насмерть замёрз на улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14:37 Космонавт Артемьев рассказал следователям об отверстии в «Союзе» Космонавт Олег Артемьев в ходе пресс-конференции сообщил, что следователи опросили его после возвращения с МКС по делу о повреждении «Союза МС-09».

14:31 Правозащитники призвали защитить права цыган в России Комитет за гражданские права, который возглавляет член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, призвал защитить права цыган в России.

14:27 СМИ: Шипулин завершит карьеру из-за проблем со здоровьем Российский биатлонист Антон Шипулин может завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

14:26 В Генпрокуратуре заявили о росте числа взяток в России за год Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил, что число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК («Дача взятки»), за год увеличилось на 11%.

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14:15 Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни, информирует kp.ru.

14:11 RT опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме Телеканал RT в преддверии католического Рождества и Нового года опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме.

14:10 МИД России прокомментировал данные о просьбе сына Каддафи о поддержке Россия поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со своими сторонниками должны быть составной частью этого процесса в стране, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

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14:04 Тарасова назвала несправедливым решение ФФККР по Медведевой Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав на чемпионат Европы в Минске.

13:51 Тимошенко назвала избирательным армагеддоном местные выборы на Украине Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на прошедших в воскресенье, 23 декабря, выборах глав территориальных общин, назвав их армагеддоном.

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13:46 В России в список наркотических средств включили новые психоактивные вещества Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров рядом новых психоактивных веществ.

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13:12 Турция совместно с другими странами намерена передать дело Хашукджи в ООН Турецкие власти совместно с другими странами работают над тем, чтобы передать дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Организацию Объединённых Наций.

13:10 Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019 Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сменила вице-премьера страны Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета зимней Универсиады 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.

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12:15 Более 6,7 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире в 2018 году посмотрели в среднем более 6,7 млн россиян старше четырёх лет.

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12:00 СМИ: С МКС выкинут самый тяжёлый мусор за всю историю станции В феврале 2019 года с Международной космической станции (МКС) в космос планируют выкинуть платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Данная платформа станет самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС.

11:51 Россия предложила помощь Индонезии в создании системы оповещения о цунами Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности российской стороны помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях.

11:48 ОКР потребовал передать дело Зубкова в Верховный суд из-за недоверия Мосгорсуду Олимпийский комитет России (ОКР) потребовал передать дело бывшего бобслеиста, а ныне главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в Верховный суд РФ для определения дальнейшей подсудности.

11:38 Лавров выразил надежду на появление на Украине адекватных людей во власти Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.

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11:34 В КНР призвали США объяснить данные о закупках посольствами устройств для слежки США должны дать общественности чёткое разъяснение по поводу сообщений WikiLeaks о том, что американские посольства по всему миру запрашивали устройства для тайной слежки. С таким заявлением выступила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

11:27 В театре имени Моссовета рассказали о состоянии Сергея Юрского Народный артист Сергей Юрский, о госпитализации которого сообщалось ранее, находится в больнице на профилактическом обследовании. Об этом заявила директор театра имени Моссовета Валентина Панфилова.

11:17 В Госдуме назвали фантазиями слова Мэй о защите от «российского вторжения» Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT оценил заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о роли британских военных в защите страны от «российского вторжения».

11:16 Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе Три человека получили травмы в результате аварии на 33-м километре Киевского шоссе.

11:06 Россияне выбрали имена ещё пяти аэропортам Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов в рамках второго тура конкурса «Великие имена России», заявили в пресс-службе конкурса.

11:03 Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

10:57 Лавров заявил о важности пересмотра ситуации с санкциями против КНДР Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо пересмотреть вопрос с санкциями против КНДР на фоне процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

10:51 Правительство утвердило базовые документы для подготовки к проведению МЧМ-2023 Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что правительство утвердило базовые документы, по которым будет работать оргкомитет при подготовке молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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10:41 Турнир UFC перенесён из Лас-Вегаса в другой штат из-за проваленного Джонсом допинг-теста Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 232) перенесён из Лас-Вегаса в калифорнийский Инглвуд из-за положительной допинг-пробы американского бойца Джона Джонса.