24 канал: болгары украсили подаренную Москвой ёлку жёлто-голубыми корабликами

Болгарские активисты устроили акцию за освобождение украинских моряков. Как передаёт «Телеканал новин 24», они украсили новогоднюю ёлку, которую стране подарило правительство Москвы, жёлто-голубыми корабликами.
В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение украинских моряков, украсив новогоднюю ёлку жёлто-голубыми корабликами. Как пишет «Телеканал новин 24», это символично, потому что дерево подарило стране правительство Москвы.
«Организаторами выступили болгарские граждане,которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии – храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры», – сообщили в организации Всемирное движение патриотов Украины.
Акцию организовали у собора Святого Воскресения. Ёлку украсили корабликами в цветах украинского флага, с именами украинских моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе.
Почётный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 80-летний Эдуард Дубов насмерть замёрз на улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил, что число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК («Дача взятки»), за год увеличилось на 11%.
Бывший старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова исполнительного директора Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Голикова, заявившего, что во время работы специалиста у команды исчезал инвентарь.
Россия поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам со своими сторонниками должны быть составной частью этого процесса в стране, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав на чемпионат Европы в Минске.
В генеральном консульстве России на Шпицбергене рассказали о некоем мужчине (возможно, россиянине), который подозревается в попытке ограбить банк. По словам генконсула Сергея Гущина, не исключено, что задержанный долго готовился к преступлению.
Мосгорсуд назначил дату оглашения вердикта по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на постановление признать Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав ситуацию сложной. При этом он не исключил, что отношения Москвы и Киева могут ухудшиться.
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов и глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза выразил уверенность, что Союз биатлонистов России (СБР) не будет восстановлен в правах раньше сентября 2019 года, когда состоится очередной конгресс IBU.
Россия должна принять зеркальные меры в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес со стороны первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) и главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамзы.
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В феврале 2019 года с Международной космической станции (МКС) в космос планируют выкинуть платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Данная платформа станет самым тяжёлым мусором, выброшенным с МКС.
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) и глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза прокомментировал ситуацию с расследованием австрийской полиции в отношении российских биатлонистов.
США должны дать общественности чёткое разъяснение по поводу сообщений WikiLeaks о том, что американские посольства по всему миру запрашивали устройства для тайной слежки. С таким заявлением выступила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT оценил заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй о роли британских военных в защите страны от «российского вторжения».
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