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24 канал: болгары украсили подаренную Москвой ёлку жёлто-голубыми корабликами

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Болгарские активисты устроили акцию за освобождение украинских моряков. Как передаёт «Телеканал новин 24», они украсили новогоднюю ёлку, которую стране подарило правительство Москвы, жёлто-голубыми корабликами.
24 канал: болгары украсили подаренную Москвой ёлку жёлто-голубыми корабликами
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В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение украинских моряков, украсив новогоднюю ёлку жёлто-голубыми корабликами. Как пишет «Телеканал новин 24», это символично, потому что дерево подарило стране правительство Москвы.

«Организаторами выступили болгарские граждане,которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии – храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры», –  сообщили в организации Всемирное движение патриотов Украины.
 
Акцию организовали у собора Святого Воскресения. Ёлку украсили корабликами в цветах украинского флага, с именами украинских моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе.
 
 
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