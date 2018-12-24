Глава Восточного комитета немецкой экономики рассказал Der Spiegel о потенциале России и бесполезности санкций

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле в интервью Der Spiegel заявил, что Россия продолжает оставаться для Германии важным партнёром, ввиду большого потенциала российской экономики. Именно экономические связи являются стабилизирующим фактором для отношений Москвы и Берлина. Что же касается совместного проекта «Северный поток — 2», то Бюхеле уверен в том, что газопровод станет для России и Европы взаимовыгодной сделкой.

Новые санкции США против России ставят под угрозу реализацию проектов, над которыми кропотливо работала Ангела Меркель, в частности, «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. На эту и другие темы, издание поговорило с главой Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Бюхеле считает, что Россия и Германия по-прежнему остаются стратегическими партнёрами в экономическом плане, однако взаимное доверие испаряется. При этом экономические связи между Берлином и Москвой остаются стабилизирующим фактором двусторонних отношений. Более того, последние осложнения российско-европейских отношений вовсе не опровергают умиротворяющей роли экономики — просто она не способна нивелировать политические интересы. Примером может также послужить текущий торговый конфликт между США и ЕС, союз которых казался незыблемым.

На вопрос о том, что более всего привлекает его в России, Бюхеле отвечает одним словом: «Потенциал». По его мнению, в случае если покупательная способность в России будет стабильно расти, то она превратится в огромный растущий рынок. Сейчас постоянному росту российского ВВП мешают невысокие цены на нефть, а также отсутствие крепкого среднего класса.

Бюхеле также вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным и рассказал о реформах, которые тогда озвучил ему российский президент: в первую очередь речь шла о преобразованиях в сфере здравоохранения с целью повысить продолжительность жизни, уровень которой в России сейчас заметно ниже, чем на Западе. Кроме того, Путин выразил намерение проводить либерализацию и дерегуляцию экономики, чтобы стимулировать развитие среднего класса.

Что касается ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», Вольфганг Бюхеле подчеркнул особую важность этого проекта для Германии а также отметил, что от его завершения выиграют как Россия, так и вся Европа. Вера в новый газопровод подчёркивается тем, что европейские фирмы уже инвестировали в него порядка €5 млрд. Недовольство ряда стран Бюхеле объясняет наличием политических мотивов: например, Украина боится потерять статус страны-транзитёра, однако этого не случится, поскольку потребность Европы в газе столь высока, что она не откажется от поставок через украинскую территорию даже после постройки второй ветки «Северного потока». Польша также протестует по политическим причинам, поскольку не хочет чрезмерной зависимости от российского газа.

Что касается позиции США, то Бюхеле считает, что американские санкции (включая меры, которые Вашингтон грозит применить против «Северного потока — 2»), в отличие от санкций ЕС, не имеют ясных условий их введения и снятия и основаны на простом утверждении, что «Россия — зло». К тому же, если цель этих санкций — изменение поведения России, то их успех сомнителен, поскольку, по мнению Бюхеле, «российский народ очень терпелив — намного терпеливее, чем немецкий и внешнеполитическое давление только сильнее объединяет его вокруг президента». Кроме того, американские штрафные меры против «Северного потока» может сдержать пример санкций против «Русала», которые спровоцировали кризис на мировом рынке алюминия, отразившийся и на США в том числе.

При этом Бюхеле также подверг критике и российскую сторону, обвинив её в недостаточной прозрачности, которая не способствует появлению надежд на улучшение отношений.