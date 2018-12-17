Standard: министр экономики Германии не намерен отказываться от «Северного потока — 2»

Германия не отказывается от планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», несмотря на обострение конфликта между Россией и Украиной, пишет австрийская газета Der Standard. По заявлению немецкого министра экономики Петера Альтмайера, Европа не снизит зависимость от российского газа, если откажется от этого проекта и продолжит приобретать газ из России, поставляемый через другие газопроводы.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер не хочет отказываться от планов по реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на недавнее обострение конфликта между Россией и Украиной, сообщает австрийская газета Der Standard. Как отмечает издание, в финансировании проекта участвует и австрийский энергетический концерн OMV.

По мнению немецкого министра, Россия совершила ошибку, задержав украинские суда в Азовском море, и этот шаг не улучшает позиции Москвы в других вопросах. В то же время, Альтмайер призвал к сохранению хладнокровия и рассудительности и дал понять, что не намерен следовать требованиям США, Украины и некоторых политиков его партии остановить проект строительства газопровода.

В интервью новостному агентству Reuters министр экономики Германии пояснил, что, с его точки зрения, можно взять на себя ответственность за воплощение этого проекта, если он не нарушает жизненных интересов Украины. Иными словами, и после 2019 года транзит существенного объёма газа из России должен осуществляться через Украину, — таково основное условие немецкого правительства по данному вопросу.

В настоящее время этот момент обсуждается, и переговоры протекают очень тяжело, сообщается в статье. Однако, по словам Альтмайера, «мы не снизим зависимость от России подрывом такого газопровода, как «Северный поток — 2» и привлечением газа из России через другие газопроводы».

Также министр экономики Германии потребовал предметных обсуждений того, что сейчас выгодно для его страны и для Европы в плане энергоснабжения. Он подчеркнул, что в ближайшие годы Европа и Германия столкнутся со значительным ростом газовой потребности, и это касается не только строящегося «Северного потока — 2». Имеются и другие проекты газопроводов. Чтобы добиться большей независимости от российского газа, необходимо оценить ситуацию в целом, считает Петер Альмайер.

Большей независимости можно добиться лишь в том случае, если наряду с долгосрочным газоснабжением удастся создать в Германии инфраструктуру для сжиженного газа, чтобы можно было импортировать его из других источников. В этом, в свою очередь, весьма заинтересованы США. «Мы с немецким правительством сошлись в том, что в ближайшем будущем создадим инфраструктуру для сжиженного газа», — заявил политик. По его словам, в этой сфере уже удалось достичь заметного прогресса, и сейчас на местах ведутся переговоры с частными инвесторами.

Как напоминает Der Standard, президент США Дональд Трамп постоянно критикует Германию за её якобы большую зависимость от российского газа и настаивает на остановке «Северного потока — 2».

По поводу проблем немецких компаний, связанных с последствиями американских санкций в отношении других стран, таких, как Иран, Петер Альтмайер подчеркнул: «Мы делаем всё, чтобы консультировать затронутые предприятия и поддерживать их». Однако в конечном счёте проблемы в этой сфере могут иметь только политическое урегулирование, и они должны быть решены, заключает австрийская газета, ссылаясь на слова министра экономики Германии.