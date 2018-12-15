Der Standard: Австрию раскритиковали за лоббирование «Северного потока — 2»

Многие упрекают Австрию в лоббировании «Северного потока — 2» ради интересов своего энергетического концерна OMV, который с партнёрами совместно финансируют 50% проекта. Однако, как пишет издание Der Standard, дальнейшее ужесточение правил для газопровода маловероятно, поскольку нужно учитывать многочисленные разногласия внутри ЕС.

Несколько австрийских министров в эти дни подводят итоги председательства Вены в Европейском совете и с гордостью представляют публике собственные достижения, однако менее подробно они говорят о вопросах, в которых за минувшие месяцы австрийская сторона не смогла или не захотела добиться существенного прогресса. Как пишет Der Standard, ряд критиков причисляет к ним дискуссию о принципах строительства газопровода «Северный поток — 2», который должен быть проложен между Германией и Россией через Балтийское море и активно лоббируется Москвой, Берлином и Веной.

Новые правила должны обеспечить большую транспарентность эксплуатации газопровода и предоставить возможность участвовать в ней другим компаниям, однако это ставит под угрозу рентабельность проекта. Поэтому напору со стороны Брюсселя активно противостоит Россия, стремящаяся благодаря «Северному потоку — 2» существенно нарастить собственный экспорт природного газа в Европу. Кроме того, в реализации проекта заинтересованы различные союзники Москвы, не желающие рисковать своими инвестициями. В их число входит и Австрия, заботящаяся об интересах своего энергетического концерна OMV. Он и его партнёры совместно финансируют 50% проекта.

В территориальных водах Германии и Финляндии уже проложено более 200 километров труб. Если всё пойдет по плану, то в конце 2019 года в Европу устремятся дополнительные объемы российского газа. Однако если Брюсселю удастся продавить свою линию, то все расчёты, сделанные до сих пор, окажутся никчёмными.

В ходе длящегося уже почти год спора по поводу европейских норм Австрия до сих пор демонстрировала главным образом скептическое и отрицательное отношение к документу. Эта ситуация существенно не изменилась и после того, как она в июле заняла пост председателя ЕС, причём Австрия в этой роли имеет большее влияние на переговоры. Теперь её упрекают в том, что она препятствует достижению соглашения, постоянно настаивая на дополнительных совещаниях с целью прояснения ситуации. Так, об этом на заседании комитета постоянных представителей в сентябре заявила Европейская комиссия. По её мнению, непонятно, чего именно Австрия пытается этим добиться.

Ещё жестче высказалась Польша. По утверждению Варшавы, нет никакой необходимости в дополнительном обсуждении всё новых и новых вопросов, которые без конца поднимает Австрия, потому что все эти вопросы уже были подробно обсуждены ранее. Единственное, чего, по мнению Варшавы, недостает, это политического решения. Однако на Австрию это не произвело никакого впечатления, и она потребовала от Польши относиться с уважением к предложенной председателем Европейского совета структуре дискуссии.

Как отмечает издание, неофициально представители австрийских властей признают, что важную роль при этом играют их собственные интересы. Так, благодаря «Северному потоку — 2» укрепятся позиции не только компании OMV, но и Австрии в целом, которая может стать важным газотранспортным узлом.

Однако тот факт, что Австрия заботится о своих собственных интересах, вызывает недовольство не только в ходе переговоров между странами ЕС. В Европарламенте также идут активные дискуссии по этому поводу. Австрийский депутат Европарламента Томас Вайтц считает роль, которую играет его страна, «возмутительной». По его словам, она затягивает принятие норм, призванных снизить зависимость ЕС от России. «Это коленопреклонение перед Владимиром Путиным», — утверждает депутат.

Однако, как заключает автор статьи, как бы то ни было, с учётом разногласий в рядах ЕС дальнейшее ужесточение правил для «Северного потока» крайне маловероятно. Предложение Австрии не получило поддержки большинства, а в январе председательство в ЕС перейдет к Румынии. За ситуацией внимательно наблюдают также США, выступающие категорически против строительства газопровода. Буквально в понедельник США вновь потребовали отмены строительства «Северного потока — 2». В противном случае они угрожают санкциями против участвующих в этом проекте европейских компаний.