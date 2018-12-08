Bild: Виталий Кличко уверен в антироссийском настрое преемницы Меркель

На страницах издания Bild Виталий Кличко выразил уверенность в том, что преемница Ангелы Меркель сохранит антироссийские санкции, а также приложит усилия по остановке проекта «Северный поток-2». Киевский мэр считает, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр хорошо относится к Украине, учитывая её высказывания по поводу инцидента в Керченском проливе, а также тот факт, что один из её советников работал в киевском офисе фонда имени Конрада Аденауэра и даже однажды был взят под стражу за критику Виктора Януковича.

Мэр Киева Виталий Кличко написал статью для таблоида Bild, в которой выразил своё удовлетворение по поводу избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии ХДС. Кличко уверен, что новый лидер немецкой правящей партии, также как и её предшественница Меркель, очень хорошо относится к Украине.

Украинский политик вспоминает, что один из ближайших советников Крамп-Карренбауэр по имени Нико Ланге долго работал в киевском отделении фонда Конрада Аденауэра, и даже был задержан в 2010 году за критику в адрес бывшего президента Виктора Януковича. Кличко пишет, что Ланге точно знает, что происходит на Украине.

Помимо этого мэр украинской столицы отметил, что Крамп-Карренбауэр уже чётко высказала свою позицию по инциденту в Керченском проливе, потребовав, чтобы российские корабли из Азовского моря не имели права захода в европейские и американские порты.

Кличко пишет, что «Аннегрет Крамп-Карренбауэр знает, что Путин понимает только недвусмысленный язык» и выражает свою уверенность в том, что преемница Меркель сохранит, а, в случае необходимости, ужесточит антироссийские санкции. «Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России», — отмечает украинский политик.

Киевский мэр также рассчитывает на то, что Крамп-Карренбауэр займётся скорейшей остановкой проекта «Северный поток-2».

В завершении статьи Кличко выразил намерение пригласить Крамп-Карренбауэр в Киев.