Tagesspiegel: мэр Киева Кличко призвал ужесточить санкции против России

Санкции против России должны быть не смягчены, а ужесточены — до тех пор, пока Москва не прекратит свою «агрессивную политику в отношении Украины», заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Россия пытается сделать «всё, чтобы Украина не добилась успеха и люди остались недовольными».

«Санкции против России должны быть смягчены после того, как Россия «прекратит свою агрессивную политику и прекратит нарушать права человека, международные соглашения, такие как Будапештский меморандум, и территориальную целостность Украины», — заявил мэр Киева Виталий Кличко. «К сожалению, до сих пор от России не было никаких позитивных сигналов... До тех пор, пока Россия не изменит свою политику, санкции должны быть скорее ужесточены», — добавил политик. По словам Кличко, газопровод «Северный поток — 2» «не выгоден» ЕС и «усиливает в первую очередь Россию». Украине этот проект «только навредит». «Северный поток — 2» принесёт России больше политических, чем экономических преимуществ», — подчеркнул Кличко.

«Россия пытается сделать всё, чтобы Украина не добилась успеха и люди остались недовольными. Удар ниже пояса для нас — это то, что происходит в Донецке и Луганске... Это очень болезненно для нашей страны... Несмотря на то что Россия выступает как агрессор против Украины, мы продолжаем работать. В прошлом году у нас были хорошие показатели экономического роста», — продолжил Кличко. По его словам, не исключено, что «однажды он поборется за пост президента Украины». «Однако до этого я должен быть успешным в Киеве и закончить то, что пообещал людям», — резюмировал украинский политик.