Washington Post: пост сдан — лидером ХДС в Германии стала преемница Меркель

По итогам партийного голосования новым лидером партии ХДС в Германии стала союзница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Washington Post. По словам издания, этот выбор свидетельствует о продолжении партией умеренного курса, выбранного Меркель, и отказе от возращения к консервативным корням. Кроме того, избрание Крамп-Карренбауэр на пост главы ХДС делает её фаворитом в борьбе за пост канцлера и может предвещать скорое появление второй женщины на этом посту, замечает газета.

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) избрали новым лидером партии собственноручно выбранную Ангелой Меркель преемницу, сообщает Washington Post. Как отмечает издание, это решение обеспечит канцлеру столь необходимую победу, которая закрепит итоги её правления и даст Меркель шанс продолжить управлять страной в течение следующих трёх лет.

По словам газеты, выбор Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чей «не привлекающий внимания и основанный на консенсусе» стиль и умеренные взгляды напоминают о стиле самой Меркель, свидетельствует о том, что идея преемственности членам ХДС оказалась ближе, чем радикальные перемены в партии.

Избрание на пост главы ХДС делает Крамп-Карренбауэр фаворитом в борьбе за место следующего канцлера Германии, хотя для этого ей придётся дождаться окончания срока правления Ангелы Меркель, намеренной остаться в своём кресле до 2021 года. Как замечает WP, имея во главе партии свою союзницу, у Меркель появилась возможность осуществить это намерение, чего не стоило ожидать в случае победы основного соперника Крамп-Карренбауэр Фридриха Мерца.

Для многих своих сторонников Мерц был воплощением шанса вернуть ХДС к «консервативным корням» после 18-и лет правления Меркель, сместившей курс партии к центру и даже влево. По слухам, Мерц так до конца и не простил Меркель того, что она «пустила под откос его карьеру», отобрав у него пост главы партии на заре своего восхождения. Как отмечает издание, союз Меркель в качестве канцлера и Мерца в качестве главы партии был бы трудно управляемым и вряд ли продержался бы долго.

Крамп-Карренбауэр одержала победу над Мерцем во втором туре голосования, с трудом завоевав большинство голосов в партии, переживающей серьёзный раскол.

С избранием Крамп-Карренбауэр Меркель, «преобразившая страну» за годы своего правления, а также игравшая центральную роль в «казалось бы бесконечной череде международных кризисов», получит шанс на достойное завершение своей политической карьеры, замечает WP.

«В лице Крамп-Карренбауэр она получает партнера, разделяющего не только её взгляды, но и её стиль», — подчёркивает издание. Прошлой весной Меркель назначила её на должность генерального секретаря партии, что уже тогда было воспринято как попытка подготовить её к роли национального лидера.

Как сообщает газета, Крамп-Карренбауэр — строгая католичка, придерживающаяся консервативных взглядов насчёт определённых общественных вопросов — она, в частности, против разрешения на гей-браки, — однако в то же время выступает за права женщин и продолжает строить карьеру в сфере высокой политики, будучи матерью троих детей.

В своей победной речи новый лидер ХДС призвала однопартийцев «быть верными своим ценностям», а не только реагировать на предложения праворадикалов. По её словам, во времена растущего дробления политических сил в Европе, ХДС остаётся «последним единорогом» — последней из оставшихся крупных народный партий.

Как сообщает издание, голосованию делегатов съезда предшествовало «долгое прощание» партии с бывшим лидером Ангелой Меркель, включавшее почти девятиминутную овацию по завершению её финальной речи.

Несмотря на то, что Меркель никогда не заявляла о своей поддержке Крамп-Карренбауэр публично, её предпочтения были хорошо известны, отмечает газета. «ХДС уже не тот, что был в 2000-м году, и это хорошо», — цитирует WP Меркель, отмечая, что Фридрих Мерц с этим утверждением бы не согласился. По словам издания, бывший инвестиционный банкир Мерц стал бы «более традиционной фигурой» во главе консервативной партии, которая до Меркель никогда не возглавлялась женщиной или выходцем из Восточной Германии.

«Если Мерц символизировал бы возвращение в прошлое, то Крамп-Карренбауэр закрепляет превращение ХДС под руководством Меркель в более молодую, современную и открытую для женщин на руководящих позициях партию», — заключает издание, прогнозируя, что после этой победы Германия, вероятно, хотя и не точно, обретёт вторую женщину-канцлера в своей истории.