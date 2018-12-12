Bloomberg: палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

Члены палаты представителей конгресса США официально выступили против «Северного потока — 2». Как пишет Bloomberg, в «символической резолюции» американские политики призвали правительства европейских стран отказаться от совместного с Россией проекта, а Дональда Трампа — «задействовать все возможные меры», чтобы помочь ЕС сохранить «энергетическую безопасность».
Палата представителей конгресса США одобрила «по большей части символическую» резолюцию, направленную против проекта российского «Газпрома» «Северный поток — 2». Американские политики опасаются, что благодаря этой сделке Кремль усилит свой контроль над европейской энергетикой, сообщает Bloomberg.
Члены палаты представителей — как из Демократической, так и из Республиканской партий — считают, что «Северный поток» станет «огромным шагом назад для энергетической безопасности Европы и для интересов Соединённых Штатов». Конгрессмены призвали правительства стран ЕС отказаться от проекта, а президента Дональда Трампа — «задействовать все возможные меры, чтобы обеспечить поддержку энергетической безопасности Европы».
Как отмечает ресурс, хотя резолюция никого ни к чему не обязывает и скорее носит консультативный характер, сам факт принятия такого документа говорит о том, насколько конгрессменам не нравится российский проект. Администрация Трампа даже рассматривает возможность введения санкций в отношении европейских компаний, задействованных в «Северном потоке», включая французскую ENGIE и британско-нидерландскую Royal Dutch Shell.
В тот же день помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил: «Участие в «Северном потоке» идёт вразрез с нашими общими трансатлантическими ценностями».
Bloomberg напоминает, что благодаря новому газопроводу Россия в обход Украины сможет напрямую поставлять топливо в Европу. В прошлом году президент Трамп подписал закон, который даёт ему право вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте. Из-за «Северного потока», по мнению лидера, Германия может стать «заложницей» Москвы. Россия в свою очередь настаивает на том, что попытки США препятствовать проекту объясняются исключительно желанием Америки продавать Европе собственный сжиженный природный газ.
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