Шрёдер: нельзя допускать, чтобы США диктовали Германии, с кем вести торговлю

Германия должна стать более независимой от США в торговых вопросах, считает бывший канцлер Герхард Шрёдер. В интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag он заявил, что нельзя допускать, чтобы Вашингтон диктовал суверенному государству, с кем оно может вести торговлю, — в противном случае Германии скоро ни с кем нельзя будет иметь экономические связи, а при её зависимости от экспорта это неприемлемо.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер высказался за более жёсткое отграничение Германии от США, пишет немецкая газета Die Welt am Sonntag. В интервью изданию экс-глава СДПГ подчеркнул: «Я точно не анти-американист. Но суть моих усилий во внешней политике заключалась в том, чтобы добиться относительной независимости от США и сохранить её».

Далее Шрёдер заявил, что это особенно явно проявилось в отказе от иракской войны. «При всех заслугах американцев, в том, что касается развития Германии после 1945 года, именно такую позицию я сейчас снова считаю разумной, — отметил экс-канцлер. — Потому что суверенное государство не должно допускать, чтобы США предписывали нам, с какими странами нам можно вести торговлю. Так не пойдёт».

Говоря о предъявляемых к Берлину требованиях администрации американского президента Дональда Трампа ограничить или прекратить торговлю с различными государствами, Шрёдер заявил: «Иран, Китай, Россия — если так пойдёт дальше, скоро нам ни с кем нельзя будет иметь экономические связи. Для такой зависимой от экспорта страны, как Германия, это неприемлемо. Это необходимо сказать и американцам, при всём уважении и при всей дружбе».

Как напоминает Die Welt am Sonntag, Соединённые Штаты оказывают существенное давление на Германию и в том, что касается «Северного потока — 2», с целью добиться остановки проекта. «Они делают это не из любви к Украине, а потому, что предпочитают сами поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который хуже по качеству, зато дороже, чем газ из газопровода», — разъяснил Герхард Шрёдер в интервью немецкой газете.