Шрёдер: с Германией США обходятся как с оккупированной страной

Экс-глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер резко осудил торговую политику США, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Мы не можем мириться с тем, что с нами обходятся как с оккупированной страной», — заявил бывший канцлер Германии.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко раскритиковал торговую политику Соединённых Штатов, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Мы не можем мириться с тем, что с нами обходятся как с оккупированной страной», — заявил экс-глава немецкого правительства.

«Когда же я наблюдаю за поведением американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединённых Штатов в суверенном государстве», — подчеркнул Герхард Шрёдер.

В сложившейся ситуации Германия, по словам бывшего канцлера ФРГ, должна искать союзников со схожими интересами.

«Это же просто необходимо, чтобы ещё больше сплотились те, кто страдает от конфликтов, которые развязали Соединённые Штаты», — констатировал экс-глава немецкого правительства Герхард Шрёдер.