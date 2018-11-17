N-TV Оригинал

Шрёдер: с Германией США обходятся как с оккупированной страной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер резко осудил торговую политику США, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Мы не можем мириться с тем, что с нами обходятся как с оккупированной страной», — заявил бывший канцлер Германии.
Шрёдер: с Германией США обходятся как с оккупированной страной
Reuters

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер резко раскритиковал торговую политику Соединённых Штатов, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Мы не можем мириться с тем, что с нами обходятся как с оккупированной страной», — заявил экс-глава немецкого правительства.

«Когда же я наблюдаю за поведением американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединённых Штатов в суверенном государстве», — подчеркнул Герхард Шрёдер.

В сложившейся ситуации Германия, по словам бывшего канцлера ФРГ, должна искать союзников со схожими интересами.

«Это же просто необходимо, чтобы ещё больше сплотились те, кто страдает от конфликтов, которые развязали Соединённые Штаты», — констатировал экс-глава немецкого правительства Герхард Шрёдер.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
Германия Герхард Шрёдер США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров