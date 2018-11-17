Шрёдер: с Германией США обходятся как с оккупированной страной

13:34
Президент ФХР назвал поражение от США трагедией
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал трагедией поражение в матче с США, но сказал, что бронза будет достойным результатом.
13:23
Американские болельщики — Костину: ты не должен извиняться за свою страсть
Американские болельщики поддержали капитана молодёжной сборной России Клима Костина после поражения в полуфинале МЧМ-2019.
13:21
Абэ назвал 2019 год кульминационным в переговорах с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает 2019 год кульминационным в переговорах по мирному договору с Россией.
13:12
НХЛ признала вратаря молодёжной сборной США третьей звездой игрового дня
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала вратаря молодёжной сборной США Кейдена Примо третьей звездой игрового дня.
13:08
Задержанный на Сайпане россиянин Макаренко этапирован во Флориду
В Министерстве иностранных дел России подтвердили сообщения об аресте россиянина на Северных Марианских островах сотрудниками ФБР. При этом в российском ведомстве отметили, что власти США не уведомили Россию о факте задержания в надлежащий срок.
12:55
Экс-защитник СКА Юдин: за удар Кравцова надо было оторвать голову американцу
Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал момент, в котором форвард Виталий Кравцов был грубо атакован.
12:52
Порошенко и Эрдоган обсудили стратегическое партнёрство
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене.
12:42
Брызгалов прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой в матче Россия — США
Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал спорный момент в матче сборной России с национальной командой США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею.
12:35
Посольство сотрудничает с властями Нигерии по освобождению шести россиян
Посольство России в Нигерии сотрудничает с местными органами безопасности для установления местонахождения шести похищенных российских моряков и их освобождения.
12:32
Черданцев дал совет капитану молодёжной сборной России Костину
Телекомментатор Георгий Черданцев посоветовал капитану молодёжной сборной России Климу Костину меньше смотреть телевизор.
12:27
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса. По предварительным данным, в результате инцидента погибли несколько человек. Об этом сообщает Capital NE News со ссылкой на правоохранительные органы.
12:24
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
12:19
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Три человека погибли и три пострадали в результате аварии с участием двух иномарок и грузовика в Самарской области.
12:07
Глава СК поручил проверить данные о захваченных моряках из России в Африке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.
11:55
Прощание с Бортником пройдёт 8 января в Театре на Таганке
Прощание с народным артистом России Иваном Бортником пройдёт 8 января в московском Театре на Таганке, он будет похоронен на Котляковском кладбище.
11:42
Космические войска зафиксировали более 60 пусков баллистических ракет в 2018 году
Минобороны России сообщило, что Космические войска зафиксировали в 2018 году более 60 пусков российских и иностранных баллистических ракет.
11:31
В Госдуме оценили заявление Столтенберга о «последнем шансе» России по ДРСМД
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «последнем шансе» России вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
11:17
«Роскосмос» ждёт разъяснений NASA по организации визита российской делегации в США
Госкорпорация «Роскосмос» ожидает официальных разъяснений позиции NASA по организации визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением.
11:02
Эксперт оценил заявление Трампа о возможном введении режима ЧП в США
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении в стране чрезвычайного положения для строительства стены на границе.
10:53
Марадона рассказал о своём самочувствии после госпитализации
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о своём самочувствии после госпитализации из-за внутреннего кровотечения.
10:47
СМИ: Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут перейти в «Интер»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия и Андер Эррера могут перейти в «Интер».
10:45
Лукашенко: Минск настроен на дальнейшее укрепление связей с Тбилиси
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Тбилиси.
10:29
Овечкин установил личный рекорд по проведённым подряд матчам в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный рекорд по проведённым подряд матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
10:25
Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Эвакуированный из-под завалов дома в Магнитогорске в Москву десятимесячный Ваня Фокин начал дышать самостоятельно.
10:14
«Колорадо» разгромил «Нью-Йорк» в матче НХЛ, несмотря на 41 сейв Георгиева
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс».
10:05
Туристов призвали воздержаться от походов в горы Крыма из-за лавин
Министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Шахов призвал туристов воздержаться от походов в горы из-за опасности лавин.
10:05
37 очков Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд» в матче НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома Сити Тандер» в гостях обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс».
09:59
«Индиана» победила «Чикаго» в матче НБА, Оладипо набрал 36 очков
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Индиана Пэйсерз» победил «Чикаго Буллз».
09:50
Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
09:46
Источник сообщил о возможности отмены визита Рогозина в США
Источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что поездка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты может быть отменена, а не отложена, как заявило NASA.
09:30
Спикер палаты представителей США назвала отношения Трампа с Путиным опасными
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире MSNBC назвала отношения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным опасными.
09:21
Пилинг: в третьем периоде матча с Россией мы испугались
Нападающий сборной США Райан Пилинг прокомментировал победу над Россией со счётом 2:1 в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года.
09:12
Тренер сборной Швейцарии: с такой игрой Россия победит нас, играя вполсилы
Главный тренер сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд после матча с Финляндией (1:6) заявил, что с такой игрой у команды нет шансов в матче с Россией.
09:07
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
09:03
Впервые за 18 лет финальный матч МЧМ пройдёт без участия Канады, Швеции и России
Впервые за 18 лет финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею пройдёт без участия сборных Канады, Швеции и России.
08:54
Дементьев: нужно уметь забрасывать чистые шайбы, когда это необходимо
Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).
08:53
СМИ сообщили, что США планируют снизить военное присутствие в Сомали
США планируют уменьшить своё военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары по повстанцам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб»*.
08:39
Слепец — о матче с США: забудем это поражение и завтра будем биться за медали
Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Слепец прокомментировал поражение в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с национальной командой США (1:2).
08:36
Президент Боливии пожелал выздоровления Марадоне
Президент Боливии Эво Моралес пожелал скорейшего выздоровления легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.
08:32
Примо рассказал, почему сборная США так успешно играет против России на МЧМ
Голкипер молодёжной сборной США Кейден Примо рассказал, почему команда Соединённых Штатов так успешно выступает в матчах со сборной России.
08:23
СМИ: Индийский студент погиб на утёсе в Ирландии при съёмке селфи
В графстве Клэр на западе Ирландии мужчина в возрасте около 20 лет упал с обрыва Утёсов Мохер, делая селфи.
08:20
Костин заявил, что в Канаде всё было против сборной России
Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира с национальной командой США (1:2).
08:09
Звонарёва проиграла Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в финал турнира в Китае.
08:01
Подколзин считает, что Россия играла лучше США в полуфинале МЧМ
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал поражение от США в полуфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде.
07:59
В Москве 5 января ожидается до -6 °С
В Москве в субботу, 5 января, ожидается до -6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
07:47
СМИ: Принц Гарри примет участие в учениях по отражению «вторжения России»
Принц Гарри намерен принять участие в учениях в Норвегии по отражению «вторжения России».
07:45
Денисенко признан лучшим хоккеистом сборной России в матче с США в полуфинале МЧМ
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко признан лучшим игроком национальной команды в полуфинальном матче с США на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
07:36
Тренер молодёжной сборной России считает, что не был засчитан чистый гол в ворота США
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от Соединённых Штатов в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
07:28
WSJ: Турция просит США оказать военную поддержку в Сирии
Турция просит Соединённые Штаты оказать военную поддержку в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии.
07:15
Молодёжная сборная России по хоккею встретится со Швейцарией в матче за третье место МЧМ
Стал известен соперник молодёжной сборной России по хоккею в матче за третье место молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.