Hannoversche Allgemeine: МИД Германии возмущён включением Шрёдера в список «врагов Украины»

МИД ФРГ призвал Киев поспособствовать закрытию украинского сайта «Миротворец», после того как в списки одиозного интернет-ресурса попал экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, пишет Hannoversche Allgemeine. Украинское правительство, в свою очередь, заявило, что не имеет возможности повлиять на сайт, где поимённо перечисляются «враги» украинского государства, потому что домен не зарегистрирован на Украине. Между тем супруга Герхарда Шрёдера упрекнула немецкое правительство в недостаточно решительных действиях.

Министерство иностранных дел Германии резко осудило украинский сайт «Миротворец», на который в начале ноября был добавлен бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, сообщает Hannoversche Allgemeine. Пресс-секретарь министра иностранных дел Германии Хайко Мааса заявила, что «в прошлом мы уже чётко объясняли свою позицию украинской стороне, и мы наставили на том, чтобы правительство Украины повлияло на закрытие этого сайта. Мы также будем содействовать этому».

По словам украинского правительства, у него нет правовых оснований для воздействия на сайт, поскольку «Миротворец» находится на сервере, зарегистрированном за пределами Украины. Тем не менее, в немецком МИДе настаивают на том, чтобы киевские власти в рамках своих возможностей содействовали закрытию сайта. При этом, министерство юстиции ФРГ отметило, что пока нет возможности предпринять какие-либо правовые меры в отношении «Миротворца».

Издание напоминает, что ещё годом раннее, госминистр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот назвал «абсолютно недопустимым» список «Миротворца», указывая на то, что он «конкретно угрожает жизням людей и подвергает опасности работу журналистов».

Также, Hannovershe Allgemeine сообщает, что жена Герхарда Шрёдера, кореянка Со Ён Ким-Шрёдер очень обеспокоена и возмущена включением своего мужа в список врагов Украины. Кроме того, она разочарована тем, что у немецкого правительства и, особенно, у министра иностранных дел Хайко Мааса «не хватает храбрости на то, чтобы чётко дать понять украинскому правительству, что такое поведение для Германии недопустимо».