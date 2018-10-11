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112: украинского посла в Венгрии вызвали в МИД из-за публикаций на сайте «Миротворец»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште после публикации на сайте «Миротворец» информации о более 300 закарпатских чиновниках, у которых есть украинское и венгерское гражданство. Как пишет «112 Украина», в венгерском внешнеполитическом ведомстве назвали «Миротворец» экстремистским украинским сайтом.
112: украинского посла в Венгрии вызвали в МИД из-за публикаций на сайте «Миротворец»
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МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за публикации на сайте «Миротворец» информации о более 300 закарпатских чиновниках, у которых есть украинское и венгерское гражданство. Как пишет «112 Украина», об этом говорится в сообщении государственного секретаря МИД Венгрии Левенте Мадьяра.

«Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как антивенгерская политика Украины достигла нового уровня», —  говорится в сообщении.
 
По словам Мадьяра, вызов посла Украины в венгерский МИД также связан с ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области и с петицией, появившейся на сайте Верховной рады с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют гражданство Украины и Венгрии.
 
Как отмечает издание, секретарь венгерского МИД назвал «Миротворец» экстремистским украинским сайтом.
 
Ранее министерство иностранных дел Украины объявило венгерского консула в городе Берегово  персоной нон грата и обязало его в течение 72 часов покинуть территорию Украины. В свою очередь Венгрия решила выслать украинского консула в Будапеште в ответ на аналогичные шаги Киева.
 
Также было опубликовано видео, на котором ряд украинских граждан получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово. Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов. Позже министры иностранных дел Украины и Венгрии обсудили этот вопрос в ходе встречи, однако добиться конструктивных договоренностей не сумели.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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