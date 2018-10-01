24 канал: главу МИД Венгрии внесли в базу сайта «Миротворец»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как передаёт «Телеканал новин 24», в министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что на Украине продолжаются антивенгерские атаки, и внесение дипломата в базу данных связано с критикой президента Петра Порошенко.

В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что на Украине продолжаются антивенгерские атаки, о чём свидетельствует внесение в базу сайта «Миротворец» главы МИД страны Петера Сийярто. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом сообщила пресс-служба венгерского ведомства.

В министерстве отвергли все обвинения в адрес Сийярто и назвали их безосновательными.

«Министра иностранных дел Венгрии не получится запугать, а закарпатские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на Петера Сийярто и его безусловную и решительную поддержку»,

– говорится в заявлении.

В ведомстве связали внесение в базу «Миротворца» с критикой президента Петра Порошенко, а сам сайт назвал экстремистским.

«Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты», – отметил представитель ведомства.

Как напоминает телеканал, скандал разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Впоследствии в СМИ появилась информация, что в Берегово украинцам на самом деле не выдавали венгерских паспортов, а на видео зафиксирован лишь один из этапов для получения гражданства Венгрии.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лица, в отношении которых будет установлен факт двойного гражданства, будут лишены гражданства Украины. А прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по факту выдачи украинцам в Берегово венгерских паспортов.