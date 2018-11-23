Посол Украины в Германии объяснил попадание Шрёдера на «Миротворец» правом на свободу мнений

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», на котором выкладываются списки «врагов Украины», является частным, а значит, возможности Киева ограничены, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. В статье для die Welt он отметил, что немецкая сторона раздувает слишком много шума вокруг включения в базу экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера — ведь тот дружен с Кремлём.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей статье для Die Welt отреагировал на волну тревожных сообщений в немецкой прессе касательно включения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в списки сайта «Миротворец», представляющего из себя базу данных «врагов Украины».

Мельник пишет, что прежде всего, необходимо помнить о том, что Шрёдер является председателем совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» и другом Владимира Путина. По его утверждениям, немецкий политик выступает в качестве лоббиста российской компании, находящейся под санкциями и испытывающей трудности с доступом на европейский финансовый рынок. Кроме того, посол напоминает про недавнее интервью бывшего канцлера, в котором он назвал присоединение Крыма к России «реальностью, которую необходимо признать».

Мельник также упоминает о том, что Шрёдер является главой управляющего совета проекта «Северный поток-2»: украинский посол сравнивает газопровод с «кремлёвским троянским конём, который хочет раздробить ЕС изнутри». Он также пишет, что в случае реализации проекта, Украина утратит статус страны-транзитёра и потеряет на этом миллиарды долларов.

При этом, украинский дипломат отмечает, что сам считает сайт «неуместным». Он пишет, что киевские власти готовы открыто обсуждать эту проблему с германской стороной. Однако при этом, Мельник подчёркивает, что Украина не несёт ответственности за контент «Миротворца», поскольку сайт является частным. «Центральным здесь является вопрос свободы мнений. Поэтому возможности правового воздействия украинских ведомств в данном случае ограничены», — пишет посол. Кроме того, он выражает своё недовольство тем, что немецкие медиа «распространяют страшилки, что Украина, якобы, посягает на жизнь Герхарда Шрёдера».

Украинский посол также отреагировал на заявления жены Герхарда Шрёдера, Со Ён Ким-Шрёдер, которая говорила о том, что она не понимает подобные нападки на демократического политика. В ответ, Мельник пишет о том, что «можно ли понять, как демократический политик может одобрять аннексию Крыма, являющуюся одним из самых вопиющих нарушений международного права в современной истории? И можно ли понять, то, что бывший канцлер Германии представляет российскую энергетическую корпорацию, состоящую в санкционных списках ЕС? Я, и мои украинские сограждане, понять этого не можем».