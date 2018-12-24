Порошенко: резолюции ООН по Крыму дают России чёткий сигнал

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что последние резолюции ООН по Крыму свидетельствуют, что международное сообщество не будет мириться с ситуацией на полуострове. Как пишет «Украинская правда», Порошенко также поблагодарил всех международных партнёров за мощную поддержку Украины.
Последние резолюции ООН по Крыму свидетельствуют, что международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией полуострова. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.
«За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две сверхважные резолюции по Крыму, которые дают России чёткий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права — освободить Крым и вернуть домой незаконно лишённых свободы украинских граждан», — написал Порошенко.
Порошенко также поблагодарил всех международных партнёров за мощную поддержку.
Как напоминает издание, Генеральная ассамблея ООН 22 декабря приняла резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. 17 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Чёрном и Азовском морях.
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