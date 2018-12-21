Süddeutsche Zeitung: ничего другого не оставалось — западные кредиторы вновь «согрешили» с Украиной

В ходе президентства Петра Порошенко ни один олигарх, ни один высокопоставленный чиновник так и не оказался за решёткой на Украине за коррупцию и мошенничество, пишет Süddeutsche Zeitung. И несмотря на это, Всемирный банк, МВФ и Евросоюз всё равно вновь «открыли денежный кран» и тем самым совершили «грехопадение в очередной раз», констатирует журналист немецкого издания.

Если бы каждый год из украинской казны не крали миллиарды евро, какие-либо кредиты Украине вообще бы не понадобились, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Несмотря на это, кредиторы Киева во главе с Всемирным банком, Международным валютным фондом и Европейским союзом буквально недавно одобрили Украине новые миллиардные ссуды, недоумевает автор статьи Флориан Хассель.

«Спонсоры» Киева, определённо, не слепы. Вашингтону и Брюсселю, однако, приходится поддерживать «коррумпированную систему» на Украине, поскольку они считают, что в геополитической борьбе с «экспансионистской Россией» им попросту ничего другого не остаётся, констатирует журналист Süddeutsche Zeitung.

Кредиты должны были помочь украинскому руководству реализовать реформы или ускорить их проведение. На это дело, правда, деньги пошли «только в исключительных случаях», подчёркивает Флориан Хассель.

«Обычно миллиарды из Вашингтона и Брюсселя позволяли президенту Петру Порошенко и его соратникам выиграть время, чтобы ничего не делать или даже саботировать реформы, — убеждён автор статьи. — На Украине реформы охотно имитировали и продолжают имитировать».

В настоящее время Украине срочно нужны иностранные инвестиции, чтобы сократить «экономическое и технологическое отставание», продолжает журналист немецкой газеты. Инвесторы, впрочем, «видят коррупцию и нефункционирующую судебную систему» и поэтому обращают свой взор на другие страны, например, Польшу.

По словам Хасселя, в своей же собственной стране у обычных украинцев «дела часто не идут», зато состояние ста самых богатых украинцев растёт в 12 раз быстрее, чем экономика Украины. При этом в их руках находятся $37,5 млрд, а это половина государственного долга, уточняет автор статьи.

«В ходе президентства Порошенко ни один олигарх, ни один высокопоставленный чиновник, однако, не оказался за решёткой за коррупцию и мошенничество. Ничего удивительного, ведь Порошенко — сам олигарх, — отмечает журналист Süddeutsche Zeitung. — Несмотря на это, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейский союз всё равно вновь открыли денежный кран и тем самым совершили грехопадение в очередной раз».