УП: страны НАТО скинутся на трастовые фонды для Украины

Ряд стран НАТО решили выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине. Как передаёт «Украинская правда», по словам вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, к финансированию украинских проектов присоединились Германия, Норвегия и Чехия.
Несколько стран НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине. Как пишет «Украинская правда», об этом во время общения с журналистами в штаб-квартире альянса по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов рассказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В частности, по её словам, Норвегия объявила о решении предоставить дополнительные средства для программы профессионального развития НАТО. Также министр обороны Чешской Республики подписал письмо о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике. Германия подтвердила, что она сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих.
«Это означает, что этот трастовый фонд будет наполнен более чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов, которые нуждаются в помощи», — отметила вице-премьер.
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