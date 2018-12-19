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УП: страны НАТО скинутся на трастовые фонды для Украины

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Ряд стран НАТО решили выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине. Как передаёт «Украинская правда», по словам вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, к финансированию украинских проектов присоединились Германия, Норвегия и Чехия.
УП: страны НАТО скинутся на трастовые фонды для Украины
Reuters

Несколько стран НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине. Как пишет «Украинская правда», об этом во время общения с журналистами в штаб-квартире альянса по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов рассказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В частности, по её словам, Норвегия объявила о решении предоставить дополнительные средства для программы профессионального развития НАТО. Также министр обороны Чешской Республики подписал письмо о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике. Германия подтвердила, что она сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих.

«Это означает, что этот трастовый фонд будет наполнен более чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов, которые нуждаются в помощи», — отметила вице-премьер. 

 
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