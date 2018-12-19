Daily Star: в Чёрное море вошёл британский разведывательный корабль

Впервые с момента задержания Россией трёх украинских кораблей судно британского королевского флота вошло в акваторию Чёрного моря, сообщает Daily Star. Издание отмечает, что таким образом Великобритания намерена продемонстрировать свою поддержку Украине на фоне роста военной активности в регионе.
Корабль HMS Echo королевского флота Великобритании вошёл в акваторию Чёрного моря, где его сопровождала турецкая береговая охрана, передаёт Daily Star.
Издание уточняет, что договорённость о прибытии британского разведывательного кораблябыла достигнута ещё в ноябре этого года по итогам встречи министров обороны Украины и Великобритании Степана Полторака и Гэвина Уильямсона, состоявшейся в Лондоне.
Отмечается, что с момента «захвата» Россией трёх украинских кораблей в ноябре этого года судно британского королевского флота впервые вошло в акваторию Чёрного моря.
При этом несмотря на то, что HMS Echo оснащён пулемётами и пушками, он официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским судном.
Ожидается, что судно будет заходить в Чёрное море и в будущем году в качестве демонстрации поддержки Великобританией позиции Украины на фоне активизации военной деятельности в регионе.
Согласно Конвеции Монтрё о статусе проливов, в акватории Чёрного моря он может провести не более 21 суток, напоминает Daily Star.
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