24 канал: ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

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14:47 «Ростов» отреагировал на увольнение Моуринью из «Манчестер Юнайтед» Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону отреагировал на отставку из английского «Манчестер Юнайтед» португальского специалиста Жозе Моуринью.

14:45 WP: Роберт Мюллер стал целью «российского вмешательства» в соцсетях Российские «специалисты по дезинформации» направили свои усилия на дискредитацию спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу сохранить место в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию доклада сената США о «российской кампании».

14:39 Комплекс «Пересвет» 1 декабря заступил на боевое дежурство Российский лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство в Вооружённых силах России 1 декабря 2018 года, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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14:33 Сайт посольства России в Лондоне подвергся кибератаке Сайт посольства России в Великобритании был взломан во второй половине дня в понедельник, 17 декабря, передаёт РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

14:30 Азаренко положительно отозвалась об изменении правил о возвращении теннисисток после рождения ребёнка Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) изменить правила о возвращении теннисисток после рождения ребёнка.

14:27 Шойгу заявил о сокращении численности российских военных в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что численный состав российских военнослужащих на территории Сирии сокращён и доведён до установленного штата.

14:15 Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.

14:13 Пожар на складе на территории завода «Зингер» в Подольске локализован Пожар на складе на территории завода «Зингер» в Подольске локализован на площади 400 кв. м.

14:06 WTA внесла изменения в правила о возвращении теннисисток после рождения ребёнка Совет директоров Женской теннисной ассоциации (WTA) утвердил изменения в правила о возвращении теннисисток после рождения ребёнка, которые вступят в силу в 2019 году.

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13:54 СМИ: Племянник Гюлена приговорён к 7,5 года лишения свободы Салман Гюлен, племянник оппозиционного исламского проповедника и лидера FETO Фетхуллаха Гюлена, приговорён судом в Турции к 7,5 года лишения свободы, сообщает Milliyet.

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13:18 Суд вынес приговор участнику нападения в школе в Перми Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который принимал участие в нападении в школе в Перми.

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13:00 Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью.

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12:17 Мамаев попросил у суда разрешения встретить Новый год с семьёй Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попросил у суда разрешения встретить Новый год с членами своей семьи.

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12:15 В МИД назвали спекуляцией сообщения о «российских наёмниках» в ЦАР Сообщения СМИ о якобы отправке «армии российских наёмников» в страны Африки, в том числе в ЦАР, являются спекуляциями. Об этом заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

12:11 Санта-Клаус намерен вручить подарки Путину и Трампу Санта-Клаус намерен вручить подарки президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.

12:04 Госдума обратится в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине Госдума намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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11:50 Эксперт прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы Экс-футболист Пётр Нейштетер в беседе с газетой «Известия» прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Краснодар» сыграет с «Байером».

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11:49 Аксёнов назвал «очередным витком глупости» резолюцию ГА ООН по Крыму Принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма является «очередным витком глупости», заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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