24 канал: ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, Азовского и Чёрного морей. Как сообщает «Телеканал новин 24», против данного постановления проголосовали 19 стран, в числе которых Россия, Армения, Белоруссия, Сербия, Куба, Венесуэла и Зимбабве.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма. Как передаёт «Телеканал новин 24», резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей поддержали 66 стран. 19 стран проголосовали против, ещё 72 государства воздержались.
Среди 19 государств, голосовавших против, – Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.
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