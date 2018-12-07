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1+1: Литва ввела новые санкции против России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Как передаёт «1+1», в страну не будут пускать россиян, которые участвовали в остановке украинских кораблей.

Въезд запрещён. Литва стала первой страной Евросоюза, которая ввела санкции из-за агрессии в Керченском проливе.

Россиян, которые принимали участие в захвате украинских кораблей, не будут пускать в страну. МИД Литвы уже обратился к департаменту миграции с просьбой внести их в список нежелательных особ.

Действия России в Азовском море Литва считает угрозой международной безопасности и призывает Москву немедленно освободить украинских моряков.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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