Interia: Литва пригрозила покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин

Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае избрания главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Interia. По мнению литовских законодателей, это ударит по репутации организации, а также по доверию к её правовому нейтралитету.

«В случае победы в выборах российского генерала Александра Прокопчука Интерпол станет инструментом политических расчётов российского режима», — заявил во вторник министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, добавив при этом, что Литва не поддержит кандидатуру представителя из России.

Как сообщает Interia, в свою очередь, литовский парламент принял резолюцию, в которой говорится, что «если Александр Прокопчук будет избран на пост главы Интерпола, Литва совместно с другими демократическими государствами должна незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации». Резолюцию поддержало 88 парламентариев из 141. Никто не проголосовал против, семеро депутатов воздержались, отмечает польский портал.

В принятом документе говорится, что Россия систематически злоупотребляет системой Интерпола, используя его для оказания политического давления и преследований. По мнению литовских парламентариев, избрание Прокопчука ударит по репутации этой организации, а также по доверию к её правовому нейтралитету.

Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября в рамках сессии Генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ. Его предшественник китаец Мэн Хунвэй ушёл в отставку в октябре. В его стране сообщили, что против него ведётся следствие в связи с подозрениями в получении взяток, отмечает Interia.

Среди фаворитов в качестве преемника Мэн Хунвэя возможным кандидатом называется россиянин Александр Прокопчук, который ранее занимал пост вице-главы Интерпола.

Interia напоминает, что ещё до Литвы Украина также пригрозила выйти из Интерпола, если эту организацию возглавит россиянин.

Комментарии читателей на сайте interia.pl:

PanPolak: Литва лает…





he he: Ведь мужик и так на протяжении долгих лет был заместителем главы Интерпола. Какая разница будет он стоять в его главе или нет, раз он и так имел право голоса?

Polak: Россияне — это самые честные люди, следовательно они подходят на такие посты. Нет более честных, нежели они. У них откровенные славянские души.

Qrczak: Лучшие кандидатов нет?

alda: Польша должна последовать примеру Литвы.

Ornitolog: Уже сегодня стыдно быть русским. Скоро нельзя будет покинуть эту агрессивную страну, потому что русских никто не хочет. Москва, может пришло время вернуться к цивилизованной политике? Варварство в более длительной перспективе может иметь для вас цену, которую вы не сможете заплатить!

Briann: Если россиянин будет избран и «демократические» страны такие как Литва и Бандеропитекия будут протестовать, это будет значить, что мужика выбрали недемократические страны?

olo: Так держать, соседи! Русских надо держать подальше от Европы!

Adam: Это как-то по-расистски! Фу, некрасиво! Россия и россияне — они ок!