Interia: Литва пригрозила покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин
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Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47%, против 38% тех, кто этого не планирует.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с ФАН оценил принятие закона об упрощённом получении гражданства России.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Хабаровск и Хэган планируют сотрудничать в области образования, сообщает kp.ru.
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новой преемницей американского сенатора-республиканца Джона Маккейна станет Марта Максалли.
На МКАД планируют завершить реконструкцию восьми развязок до конца 2022 года, сообщает kp.ru.
В Санкт-Петербурге признали выявленным объектом культурного наследия Полюстровскую трамвайную подстанцию, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Молния расколола пополам одно из старейших растений сочинского парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю. Об этом сообщают «Юга.ру».
В горах Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся туристам из Абхазии, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Жителя Новоалтайска осудили за убийство 20-летней девушки, совершённое в 2001 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма.
Самолёт авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает URA.RU. На борту находились 335 пассажиров.
Парк «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве снова откроют для посещения 24 декабря, передаёт портал мэра и правительства.
Bloomberg со ссылкой на «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018» Всемирного экономического форума сообщил, когда миру удастся достичь полного равноправия между мужчиной и женщиной.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
В Пермском крае организовали проверку по факту смерти женщины в машине скорой помощи, сообщает «Реальное время».
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева в беседе с НСН дала рекомендации по блюдам для новогоднего стола.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнение об увольнении португальского специалиста Жозе Моуринью с поста наставника «Манчестер Юнайтед».
Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в беседе с URA.RU рассказал, что изменилось после его осеннего боя с Конором Макгрегором.
В Томске произошёл пожар в строительном гипермаркете, сообщает Пятый канал.
Президент США Дональд Трамп издал указ о создании командования Космическими силами страны.
Ветеран Валентин Крашеница, живущий на Кубани, почти 65 лет не может добиться получения инвалидности. Во время Великой Отечественной войны при взрыве гранаты он потерял правую руку и пальцы на левой.
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун ответил на вопрос, какое решение принял совет директоров клуба относительно полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.
На электронную почту Московского городского суда поступило анонимное письмо с угрозами в адрес судьи, рассматривающей дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС в поселении Талинка, где из-за пожара пострадали 80 человек. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу Октябрьского района Анну Куташеву.
Площадь возгорания на производственном предприятии, находящемся на улице Врубеля в Москве, составила 100 кв. м.
Руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал о проверке продукции, проведённой в преддверии новогодних праздников.
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «большую тройку» операторов за внутрисетевой роуминг в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Россиянин Сергей Сироткин, выступавший в 2018 году в «Формуле-1» за команду «Уильямс», сообщил, что намерен принять участие в престижном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве заявил, что Москва, Тегеран и Анкара намерены провести первую встречу конституционного комитета Сирии в начале 2019 года.
Правительство Украины утвердило морскую доктрину на период до 2035 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Приблизительно тысячу человек эвакуировали из района Полль немецкого города Кёльн после того, как на земельном участке была обнаружена американская бомба времён Второй мировой войны.
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» признал неудовлетворительным выступление команды в европейских клубных турнирах.
Спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер прибыл с визитом в Киев.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов и посол США в России Джон Хантсман в ходе встречи в Москве обсудили вопросы урегулирования в Сирии.
В МЧС сообщили, что в Москве загорелась кровля здания.
По итогам заседания совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» было объявлено о ряде кадровых перестановок в руководстве.
Банк России разработал проект указания о размещении информации о курсах иностранных валют исключительно в помещениях кредитных организаций и их филиалов.
Британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT поддержанный Верховной радой законопроект о стандартах НАТО для Украины.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия бы распалась, если бы захватила всю украинскую территорию.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об упрощённом получении гражданства России.
Роскомнадзор не рассматривает вариант блокировки Facebook и Google, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
В Краснодарском крае суд арестовал директора цирка шапито, где 28 октября львица напала на ребёнка, сообщает «Юга.ру».
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-17/2018.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.
Генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных тенденциях подводного кораблестроения.