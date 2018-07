Telegraph: британские парламентарии требуют исключить Россию из Интерпола

Группа членов британского парламента призвала министра внутренних дел страны Саджида Джавида потребовать ограничения доступа России к базе данных Интерпола, сообщает The Daily Telegraph. По их мнению, членство России в международной организации неоднократно позволяло ей запрашивать арест Браудера, то есть «злоупотреблять» системой.

Члены парламента Великобритании призывают Министерство внутренних дел страны заняться вопросом злоупотребления Россией властью в рамках Интерпола. По их мнению, используя организацию, Россия пыталась выследить Уильяма Браудера, не раз критически высказывавшегося в адрес Владимира Путина, пишет The Daily Telegraph.



Группа парламентариев, объединяющая в себя представителей разных партий, выступила с призывом в адрес Саджида Джавида потребовать ограничения доступа России к базе данных Интерпола.



Они полагают, что членство России в международной организации неоднократно позволяло ей запрашивать арест Браудера, выступающего против нарушения прав человека в стране, пишет The Daily Telegraph. Газета отмечает, что призыв последовал за задержанием Браудера в Мадриде испанской полицией на прошлой неделе.



«Москва должна сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в убийстве Магнитского», — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.



Британское издание утверждает, что Браудер был задержан в связи с тем, что Россия вновь попыталась использовать Интерпол в своих целях.



«Россия злоупотребляет данной системой, преследуя Билла Браудера. Он — гражданин Великобритании и пришло время британскому правительству привлечь Интерпол к ответственности за такие провалы, как в Испании на прошлой неделе», — заявил один из депутатов, составивших письмо с призывом к Джавиду.



В 2017 году Совет Европы уже называл попытки России добиться ареста Браудера через Интерпол примером предполагаемого «злоупотребления» системой с целью преследования государствами «политических целей», отмечает The Daily Telegraph.