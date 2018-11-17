Times: главой Интерпола может стать россиянин

В Великобритании полагают, что новым главой Интерпола неизбежно станет россиянин Александр Прокопчук, сообщает The Times. При этом британские чиновники возлагают на него ответственность за злоупотребление Россией системой выдачи ордеров на арест для выслеживания своих политических оппонентов.

Вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал основным претендентом на пост главы организации, несмотря на обеспокоенность использованием Москвой Интерпола для выслеживания политических оппонентов, пишет The Times.

По данным британских чиновников, 56-летний бывший сотрудник Министерства внутренних дел России Прокопчук будет избран уже на следующей неделе. Это станет важной победой Кремля после того, как российские власти подверглись критике за злоупотребление системой розыска по каналам Интерпола.

В частности, Россию обвиняют в попытках получения международных ордеров на арест политических оппонентов. Таким образом, Кремль пытается ограничить возможность их перемещения по миру и обеспечить экстрадицию на родину. Те, кто удостоился так называемого «уведомления с красным углом», рискуют быть задержаны в странах-членах международной организации, кроме того их активы подлежат заморозке.

Так, в мае этого года в Испании был задержан Уильям Браудер, американский финансист, известный своей критикой в адрес президента России Владимира Путина.

Несмотря на то, что Прокопчук является одним из двух кандидатов на пост, британские чиновники полагают, что его избрание в следующую среду неизбежно. Второй кандидат — нынешний исполняющий обязанности президента ведомства южнокореец Ким Чен Янг. При этом, как отмечает издание, в Великобритании сочли, что не смогут помешать Прокопчуку обойти своего конкурента в ходе голосования делегатов от каждой страны-члена Интерпола.

По словам бывшего советника Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кларка, с тех пор как два года назад Россия выдвинула Прокопчука на пост одного из четырёх вице-президентов организации, было выдано множество «спорных» ордеров на арест.

«Прокопчук является проблемой, потому что именно он тот самый человек в Министерстве внутренних дел России, на котором лежит ответственность за выдумку этих сфабрикованных запросов с красным углом», — приводит The Times слова Кларка.

Британский адвокат, специализирующийся на «красных углах», Бен Кит назвал возможное назначения Прокопчуха «неслыханным», поддержав обвинения в адрес России.

The Times напоминает, что прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй таинственно исчез после того, как в прошлом месяце покинул свой пост. Пекин заявил, что в его отношении проводится расследование. Там Мэн Хунвэя подозревают в коррупции.