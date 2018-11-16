ERR: Прибалтику попробуют впервые отключить от российской энергосистемы уже летом

Десинхронизация электросетей стран Балтии с Россией и Белоруссией для выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ будет тестироваться уже в июне 2019 года, сообщает ERR. В течение следующих 20 лет в Эстонии ожидается «пыксит» (отказ от сланцевой энергетики), и для сохранения энергетического баланса потребуются дополнительные мощности, предупреждают эксперты.

Нынешняя цена на электричество не позволяет инвестировать в новые электростанции. Об этом заявил глава компании Elering Таави Вескимяги. С какими вызовами столкнётся эстонская энергетика в ближайшие годы, и произойдёт ли резкий скачок цен на электричество? Об этом — в нашем следующем сюжете.

В четвёртом квартале этого года цена за один мегаватт-час электричества превысила €40 — что, скорее, является временной аномалией. По прогнозам экспертов, в ближайшие два года цена будет оставаться на том же уровне или ниже. Однако такая стоимость делает нецелесообразным постройку новых и необходимых электростанций, утверждают в компании Elering.

В течение следующих 20 лет в Эстонии, как ожидается, состоится «пыксит» — то есть, отказ от сланцевой и переход к «зелёной» энергетике. Но для соблюдения энергетического баланса требуются дополнительные производственные мощности.

ТААВИ ВЕСКИМЯГИ, председатель правления Elering: В связи с «пыкситом» мы нуждаемся не только в установке солнечных панелей и ветропарков, но и в строительстве электростанций с так называемым планируемым циклом. То есть, должна быть «кнопка включения и выключения», чтобы электричество было всегда — и постоянно было бы равновесие между производством и потреблением.

По словам специалистов, цена электроэнергии должна отражать стоимость затрат на её производство. Сейчас же производство субсидируется извне и не даёт необходимой прибыли для новых инвестиций.

КАРЛ КУЛЛЬ, научный сотрудник Таллинского технического университета: Международное энергетическое агентство утверждает, что для инвестиций в электростанции цена электроэнергии должна быть устойчивая: пятьдесят евро за мегаватт-час. Нужны традиционные станции, газотурбинные, работающие на биомассе, и те же сланцевые или угольные, цель которых — держать баланс изменяющегося производства восстанавливаемой энергии.

Ещё одним вызовом ближайших лет для эстонской энергетики является «десинхронизация» с Россией и Белоруссией — то есть, выход стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ. Для этого посредством линии LitPol соединяются системы балтийских стран и континентальной Европы, а через EstLink — Эстонии и Финляндии.

Первые тесты с отключением стран Балтии от БРЭЛЛ пройдут следующим летом.

ТААВИ ВЕСКИМЯГИ: Первые испытания пройдут восьмого или двадцать девятого июня. И мы в течение двенадцати часов будем тестировать наши системы. Посмотрим, насколько удачно. Потребитель не должен почувствовать на себе никаких изменений.

При наличии большого количества рисков тестовое отключение производиться не будет, добавил Вескимяги.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2018 года.