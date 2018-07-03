EurActiv: Прибалтика намерена покончить с «зависимостью от российской электросети» и подключиться к Европе

Страны Прибалтики и Польша приняли соглашение о синхронизации их системы электроснабжения с остальной Европой к 2025 году для прекращения «зависимости от России» и «повышения безопасности», сообщает EurActiv. В настоящее время Прибалтийские страны по-прежнему зависят от энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), созданного ещё в советскую эпоху, поясняет издание.

На прошлой неделе Эстония, Латвия, Литва, Польша и представители Еврокомиссии договорились о синхронизации их электросети с остальной Европой к 2025 году и тем самым о прекращении «зависимости от России», сообщает журналист EurActiv Сэм Морган. Как заявил Жан-Клод Юнкер, с начала его председательства Еврокомиссия выступала за «полную интеграцию сети Прибалтийских государств в остальную Европу».

Польша играет в этом соглашении ключевую роль, так как она выступает важнейшим связующим звеном между странами Прибалтики и остальной Европой. По этой причине Эстония, Латвия и Литва сообщили, что не будут поддерживать санкции ЕС против Варшавы в связи с дебатами о правовом государстве. Как пишет автор материала, все три прибалтийские страны по-прежнему используют электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), которое восходит к советским временам, и, несмотря на более чем 10 лет членства в ЕС, до сих пор зависят от него.

«Отрыв нашей системы электроснабжения от России и интеграция с Европой повысит нашу безопасность», — заявил в этой связи премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В свою очередь, председатель Эстонской Академии наук Арви Хамбург отметил, что этот план представляет собой «политический проект» и что налогоплательщики должны будут оплатить дополнительные расходы при «очень маленькой выгоде». Особенно актуально отсоединение от российской электросети для Литвы, которая уже давно выступает против строительства АЭС в Белоруссии, вблизи литовской границы. Как заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, речь идёт о «российском геополитическом проекте».