Times: мультсериал «Маша и Медведь» назвали «кремлёвской пропагандой»

Британский профессор Энтони Глис увидел в главной героине мультипликационного сериала «Маша и Медведь» Маше отражение действий президента России Владимира Путина, пишет The Times. Издание отмечает, что по всему миру российский мультсериал смотрят миллионы детей.

Мультипликационный сериал российского производства «Маша и Медведь» сочли направленной на детей «мягкой пропагандой», пишет The Times.

Издание отмечает, что множеству детей по всему миру нравится смотреть на приключения озорной девочки и медведя. Только в одной Великобритании количество детей, которые смотрят этот российский мультсериал, исчисляется миллионами. На англоязычный канал «Маши и Медведя» в YouTube подписано около 4,18 млн человек, а общее количество просмотров серий на 13 каналах по всему миру достигает 40 млрд.

«Маша — напористая, и даже неприятная, но в то же время она решительная. Она прыгает выше головы», — приводит издание слова профессора Букингемского университета Энтони Глиса. По его мнению, это не без оснований позволяет многим увидеть, что она действует весьма в стиле президента России Владимира Путина.

В соседних с Россией государствах также видят в мультсериале оружие «кремлёвской пропаганды». Так, в прошлом году во время лекции в Таллинском университете профессор Приит Хыбемяги заявил, что медведь в мультсериале олицетворяет Россию, создавая у детей положительный образ страны. Кроме того, он счёл «Машу и Медведя» опасным для национальной безопасности Эстонии.

Похожие опасения озвучивали и в Литве. Так, Маша, охраняющая в одной из серий сад в фуражке пограничной службы времён СССР, показалась некоторым не чем иным как защитой Россией своих границ.

При этом в России назвали эти домыслы «патологической русофобией». А создатели мультипликационного сериала заверили, что государство никогда не выделяло средств на его производство, пишет The Times.