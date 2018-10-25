Американский профессор: «российское вмешательство» меркнет по сравнению с внутренней пропагандой

Хотя Россия и пыталась «оказать влияние» на исход выборов 2016 года, её «вмешательство» меркнет по сравнению с той титанической пропагандистской работой, которую в этом отношении провели в США СМИ правого толка, пишет для The Washington Post профессор Гарвардской школы права Йохай Бенклер. По его словам, правые СМИ во главе с Fox News активно раскручивали «российские сюжеты», распространяя ложные сведения и скрывая от своих зрителей ту информацию, которая противоречила их точке зрения.

Точка зрения, что Россия не только «вмешалась» в американские президентские выборы 2016 года, но и помогла Дональду Трампу одержать на них победу, становится всё более популярной, пишет для The Washington Post профессор Гарвардской школы права Йохай Бенклер.

«Для того, чтобы отрицать информационные операции России, призванные подорвать американскую демократию, нужно быть человеком, добровольно лишившим себя зрения. Русские взломали сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) и почту председателя избирательной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты, что спровоцировало скоротечную волну негативного освещения демократов и Клинтон в СМИ», — уверен автор.

«Однако, исследование, в котором я принял участие, показало, что на протяжении последних трёх лет главной движущей дезинформационной силой в американской политике была не Россия, а канал Fox News, а также ориентирующаяся на него замкнутая экосистема СМИ правого толка. Всё, что сделали русские — так это запрыгнули в вагон с правой пропагандой: их усилия меркнут по сравнению с работой СМИ местного разлива. Более того, все пропагандистские победы, которые одержали русские, были одержаны только тогда, когда информационная машина правых подхватывала эти сюжеты, зачастую их приукрашая», — пишет Бенклер.

Во время своего исследования профессор в составе авторского коллектива проанализировал миллионы статей, где упоминались имена кандидатов в президенты или названия крупных партий в период с 2015-ого по 2018 год.

«В ходе исследования мы обнаружили очевидные закономерности, справедливые для периода как до, так и после выборов. Русские не сидят, сложа руки. Они работают. Но американские правые СМИ всегда берут на себя главную работу по созданию и распространению дезинформации», — подчёркивает профессор.

Тем не менее, оговаривается Бенклер, учитывая практически равную президентскую гонку, невозможно с точностью сказать, могла ли даже незначительная «поддержка России» стать решающим фактором в спорных штатах. «Тем не менее внимание к российским махинациям грешит некоторым перекосом», — отмечает Бенклер.

По словам профессора, подобный анализ выявил не только огромную мощь правых СМИ, но и их отличия от каналов и изданий левого толка. Паутина консервативных СМИ, в центре которой находится Fox, кормит американцев сюжетами, которые подтверждают их ангажированную точку зрения и вызывают в них ярость по отношению к политическим оппонентам, параллельно изолируя их от информации, противоречащей их убеждениям.

Левым СМИ не удалось добиться подобных результатов: их аудитория сидит на более сбалансированной информационной диете, в состав которой входит чтение статей профессиональных журналистов. Некоторые левые сайты, активно поддерживающие какую-либо партию, иногда распространяют слухи, однако их чаще всего быстро проверяют и опровергают.

Что же касается правых СМИ, то там сложилась обратная ситуация: им приходится либо раскручивать ложную информацию, появляющуюся на ресурсах похожей направленности, либо терять аудиторию.

Кроме того, сообщения в Facebook, содержащие «российскую пропаганду», вряд ли могли сыграть решающую роль в победе Трампа, так как доля соцсетей в медиадиете консервативных читателей была относительно невелика. Например, 40% сторонников Трампа сообщили, что Fox News стал для них главным источником информации во время выборов, в то время как для Facebook этот показатель составил всего лишь 7%.

Люди, которые уверены, что Россия повлияла на результаты выборов, часто цитируют сообщения о том, что «российские сообщения» в Facebook прочитали 126 млн американцев. Однако в это число входят и все те, в чьей ленте просто попадались сообщения такого рода — вне зависимости от того, видели они их или нет.

Исследование информационного освещения темы Хиллари Клинтон и переписки — эти слова являются ключевыми для нескольких противоречивых дел — позволяет оценить эффект от «российской и отечественной пропаганды». По данным опроса Gallup, проведённого в сентябре 2016 года, у американских избирателей Клинтон ассоциировалась в первую очередь со словом «переписка». Такой эффект действительно был достигнут благодаря тому, что русские «взломали» НКДП и переписку Подесты.

Однако письма Подесты попали в общий доступ только спустя несколько недель после проведения этого опроса. К тому времени правые СМИ уже успели связать Клинтон с «перепиской». Поразительно, но наибольшую популярность приобрёл сюжет не о взломе НКДП, а сообщения о частном почтовом сервере Клинтон, которым та, по некоторым данным, пользовалась во время работы на посту госсекретаря.

«Ведущие издания уделили огромное внимание теме Клинтон и её частного почтового сервера без какой-либо помощи со стороны русских», — подчёркивает Бенклер.

В то же время, продолжает автор, правые СМИ постоянно подливали масла в огонь, жалуясь на то, что пресса недостаточно освещает этот вопрос. При этом правые СМИ и эксперты неверно цитировали отрывки из переписки и сеяли о ней дезинформацию.

Когда же СМИ обратили внимание на «взломанную русскими» переписку Подесты, именно правые порталы занялись раскруткой возмутительных вымыслов, которые письма никак не подтверждали. Под эту категорию, в частности, попадает, статья The Daily Caller, в которой говорилось о том, что Клинтон убедила Агентство охраны окружающей среды и Министерство национальной безопасности попытаться закрыть крупнейшую в стране компанию по производству фосфатов в обмен на пожертвования в Фонд Клинтонов.

«Учитывая, сколько времени и каким образом правые отечественные СМИ освещали тему Клинтон, кажется маловероятным, чтобы российская пропаганда оказала какое-либо значительное влияние», — подчёркивает Бенклер.

Несмотря на это имеются «очевидные доказательства» того, что русские продвигали в Twitter и Facebook свои сюжеты, покупали рекламу и организовывали мероприятия в реальном мире, пытаясь стравить американцев друг с другом. Однако «инспирированные русскими» уличные демонстрации собирали лишь горстки людей, в то время как митинги Трампа — огромные толпы. В то же время экосфера правых СМИ полнилась статьями, продвигающими интересы русских, считает профессор.

Эксперты, которые изучают «российскую пропаганду» в самой России уверены, что её главная цель состоит скорее не в убеждении, а дезориентации. Когда люди начинают верить, что «ничто не истина и всё возможно», «автократам» может сойти с рук всё что угодно.

«Когда мы рассказываем, что в рамках американской политики российская пропаганда — это всемогущий инструмент дезинформации, мы работаем именно на эту главную цель: мы сеем неразбериху», — уверен автор.

«Однако, к сожалению, мы стали творцами своего собственного гносеологического кризиса. Для путаницы нам не нужны были русские. Этот феномен характерен для многочисленных маргиналов, которые слушают Fox, радиовыступления и их интернет-аналоги — сторонясь при этом сайтов, занимающихся проверкой фактов… Мы не сможем приступить к решению нашего медийного и политического кризиса до тех пор, пока не взглянем правде в глаза и не установим истинную причину происходящего. Дело не в России. Дело в Fox News», — подводит итог Йохай Бенклер.