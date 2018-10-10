«Фантазии» и «пропаганда»: Сигал рассказал Fox News, что думает об антироссийской истерии

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Times: 40% молодых англичан не могут позволить себе даже самое дешёвое жильё Times
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Эксперт оценил заявление Трампа об ответе США на покупку Индией С-400
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что в ближайшее время Индия узнает об ответных мерах США на покупку у России С-400.
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Водитель ведущей Первого канала заявил, что не собирается прощать Кокорина и Мамаева
Пострадавший от Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук не собирается прощать футболистов.
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Источник заявил о готовящейся Киевом провокации в Азовском море
Киев готовит провокацию в Азовском море, чтобы дискредитировать российских пограничников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Крыму.
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Тактаров призвал не трогать Кокорина и Мамаева
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров встал на защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Ураган «Майкл» обрушился на побережье США
Ураган «Майкл» достиг территории США и обрушился на побережье страны к северо-западу от Мексико-Бич в штате Флорида.
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Кокорин задержан вслед за Мамаевым
Футболист Александр Кокорин задержан по подозрению в хулиганстве, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
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Аналитики назвали сумму возможного ущерба для США от урагана «Майкл»
Аналитики консультационной компании AccuWeather назвали сумму возможного ущерба, который может быть нанесён США в связи с приходом урагана «Майкл».
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В Росавиации заявили о неисправности двигателя выкатившегося с ВПП SSJ100
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», который выкатился за пределы ВПП в Якутске, эксплуатировался с отложенной неисправностью двигателя, заявили в пресс-службе Росавиации.
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Полиция изучит данные о возможной попытке спрятать видео драки с Кокориным и Мамаевым
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что в полиции изучат информацию о том, что видео с моментом драки в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева якобы пытались спрятать от следствия.
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Трамп анонсировал ответ на закупку Индией С-400
Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.
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МИД призвал Польшу привлечь к ответственности осквернивших советские захоронения
Министерство иностранных дел России призывает польскую сторону привлечь к ответственности вандалов, причастных к осквернению надгробий на могилах советских воинов в городе Еленя-Гура. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Мать Роналду поддержала сына после обвинений в изнасиловании американской модели
Мать португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, Долореш Авейру, поддержала сына после обвинений в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
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В МВД сообщили, что мера пресечения для Мамаева и Кокорина пока не выбрана
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мера пресечения по нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву ещё не выбрана.
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Письмо поэта Артюра Рембо продано на аукционе в Париже за €405 тысяч
Письмо французского поэта XIX века Артюра Рембо продано на аукционе Sotheby’s в Париже за €405 тыс.
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Forbes составил рейтинг лучших в мире работодателей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших в мире работодателей по версии издания.
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Комментатор Орлов считает, что Мамаева и Кокорина нельзя лишать профессии футболистов
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Мамаев задержан после допроса
Футболист Павел Мамаев задержан по делу о хулиганстве, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В МИД Австрии заявили о намерении продолжать выступать против смертной казни
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что страна продолжит выступать против применения высшей меры наказания.
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Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»
Росавиация в 2018 году обнаружила нарушения в ходе проверки деятельности авиакомпании «Якутия», чей самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске.
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СМИ: Мамаев задержан на 48 часов
В ГУ МВД задержали футболиста «Краснодара» Павла Мамаева после допроса на 48 часов.
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В прокуратуре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
В прокуратуре Свердловской области заявили, что число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в регионе возросло до 16. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Марина Канатова.
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ЦСКА в серии пенальти уступил «Тюмени» в 1/16 Кубка России по футболу
Московский ЦСКА потерпел поражение от «Тюмени» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Александр Кокорин явился на допрос в Главное управление МВД
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД.
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Фёдор Емельяненко заявил, что очень рад победе Нурмагомедова над Макгрегором
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, чувствует ли он дополнительное давление перед поединком с американцем Чейлом Сонненом после победы своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
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В Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.
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Источник: убитая в Подмосковье следователь МВД получала угрозы
Убитая в Московской области следователь МВД Евгения Шишкина получала угрозы в связи с уголовным делом, которое расследовала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.
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Мужчина упал на рельсы на станции метро «Тверская» в Москве
Пожилой мужчина упал на рельсы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
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В Вологодской области возбудили дело из-за смерти двухлетнего ребёнка в больнице
В Вологодской области возбудили уголовное дело из-за смерти двухлетней девочки в больнице, сообщают «Невские новости».
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В приложении ЦППК появилась онлайн-библиотека для чтения в дороге
В приложении Центральной пригородной пассажирской компании стала доступна онлайн-библиотека для чтения книг в дороге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
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В Челябинской области начали проверку публикаций в интернете об избиении подростка
В Челябинской области проверяют публикации в интернете об избиении подростка, сообщает URA.RU.
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Синоптики предупредили об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября
Синоптики предупредили об урагане, который ожидается в Свердловской и Челябинской областях 11 октября. Об этом сообщает URA.RU.
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Экс-генпрокурор России прокомментировал дело об убийстве следователя Шишкиной
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН прокомментировал дело об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области.
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Экс-тренер «Зенита» оценил возможное будущее Мамаева и Кокорина
Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с телеканалом «360» оценил возможное будущее футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области
Танкисты армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области, сообщает телеканал «Звезда».
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Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании трастового фонда
Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину «срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации трастового фонда».
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Защитник «Динамо» Кулёмин прокомментировал контракт с клубом
Защитник московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин в беседе с «Известиями» прокомментировал полноценный контракт с клубом.
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Нападающий ЦСКА Григоренко оценил игру команды в нынешнем сезоне КХЛ
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко в беседе с «Известиями» оценил игру команды в нынешнем сезоне КХЛ.
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Адвокат Кокорина рассказал, почему футболист не явился на допрос в полицию
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов рассказал о причинах неявки футболиста на допрос в полицию.
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В результате ДТП с участием автобуса на Урале пострадали 12 человек
В Свердловской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.
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Нападающий «Торпедо» Варнаков прокомментировал своё возвращение в команду
Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков в беседе с «Известиями» прокомментировал своё возвращение в команду.
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Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) назвала самые популярные специальности у поступающих в вузы по итогам приёмной кампании 2018 года, сообщает m24.
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Анита Цой рассказала о своём здоровье после госпитализации
Певица Анита Цой в беседе с изданием «Дни.ру» рассказала о своём здоровье после госпитализации.
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Госбюджет Украины недополучил почти 100 млрд гривен с начала года
Председатель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что государственный бюджет по итогам трёх кварталов 2018 года недополучил 93,6 млрд гривен.
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Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором
Российский лидер Владимир Путин во время встречи с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.
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В США женщину высадили из самолёта из-за белки
Пассажирку, следовавшую рейсом Орландо — Кливленд, высадили из самолёта в связи с тем, что она пронесла с собой на борт белку.
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СМИ: Мутко объявит о возвращении на должность президента РФС 11 октября
Вице-премьер России Виталий Мутко объявит о возвращении на должность президента Российского футбольного союза (РФС) 11 октября.
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СМИ: Иран вызвал посла ФРГ из-за экстрадиции своего дипломата в Бельгию
Власти Ирана вызвали посла Германии в связи с решением экстрадировать из ФРГ иранского дипломата в Бельгию.
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Помпео обвинил Иран в содействии терроризму по всей Европе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «поддержке терроризма по всей Европе». Об этом глава Госдепа заявил, комментируя экстрадицию иранского чиновника властями Германии.
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Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой
Российский лидер Владимир Путин поздравил с победой российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
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Стало известно о запуске нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна»
Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск нового федерального спортивного телеканала «Матч Страна».