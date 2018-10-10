«Фантазии» и «пропаганда»: Сигал рассказал Fox News, что думает об антироссийской истерии

Большинство в Голливуде очень беспокоятся по поводу России, следуя директиве, которую они, по всей видимости, получили вскоре после поражения Хиллари на выборах. Есть, правда, одно исключение — Стивен Сигал, получивший российское гражданство. Он движется в другом направлении, причём весьма энергично. Теперь он спецпредставитель России в США. Он даже говорил о том, чтобы баллотироваться там на государственный пост. Недавно он рассказал нам об этом, а также о своём новом фильме. Послушайте нашу беседу, в которой были затронуты все эти темы.

Сначала я хотел бы поговорить о вашем фильме. Я только что прочёл мнение одного критика, он считает, что это ваш лучший фильм за очень долгое время. Расскажите нам об этом!

СТИВЕН СИГАЛ, актёр: Ну, я тоже считаю, что это мой лучший фильм за 20 лет. Это фильм про кунг-фу, но я считаю, что на самом деле это про мудрость человека, который не ударил в грязь лицом и помог тем, кто отчаянно в этом нуждался, став героем поневоле. Там есть всевозможные сцены, которые затрагивают душевные струны людей, зрителей. Замечательный экшн, замечательная история, замечательные персонажи, замечательные китайские звёзды. Это чудесный фильм, я им горжусь.

Я бы сказал, сейчас много людей, которых нужно спасать. Расскажите нам… Про вас недавно была ещё одна новость — о том, что вы подумываете баллотироваться в губернаторы Сибири…

СТИВЕН СИГАЛ: Да, я заметил.

Да уж, конечно! Вы подумываете баллотироваться в губернаторы Сибири. Расскажите нам об этом! Если это правда, то в чём причина? Что бы вы делали в случае избрания?

СТИВЕН СИГАЛ: Это одна из миллионов фейковых новостей. Я был на кинофестивале во Владивостоке, это родина моего отца, Сэмюэла. И кто-то в зале сказал: «Эй, парень, у нас тут нет губернатора. Хочешь стать губернатором?» Я ответил: «Конечно!» И понеслось.

Да…

СТИВЕН СИГАЛ: В то же время мы раз тридцать говорили: «Ребята, мы пошутили!» И Владивосток… На следующий день губернатором стал мой друг. Это просто шутка, а пресса с удовольствием воспользовалась ей, чтобы напакостить некоторым людям.

Да. Я совсем не удивлён. Итак, вы российский гражданин. Вам предоставили российское гражданство. Вы теперь в России. Расскажите нам, как вы смотрите на нынешнюю полемику по поводу России в США.



СТИВЕН СИГАЛ: Знаете, я уже говорил об этом… Я считаю, в этой ситуации чрезвычайно много антироссийской пропаганды. По моему мнению, то, что говорится, по большей части сфабриковано и не соответствует истине. И я думаю, что вся эта истории со «сговором с Россией» и с участием в этом сговоре президента США — это просто фантазии.





Думаю, это больше связано с великим расколом между республиканцами и демократами, консерваторами и либералами, и с тем, что на данном этапе некоторые группировки пойдут на всё… Им неважно, законно это, незаконно, аморально, они пойдут на всё, чтобы победить в этом бою и чтобы их повестка дня восторжествовала.





Я действительно считаю, и я уже говорил, что для нас, для Соединённых Штатов Америки, настал переломный момент. Если люди не поймут, что республиканцы и демократы в какой-то момент должны начать работать вместе, в более цивилизованном ключе, соглашаться иметь разногласия, понимать, что правда и цивилизованное обхождение очень помогли бы нам вести настоящую политику, а не разрушать нашу страну…

Вы много времени проводите в России, вы говорите с россиянами. Как на всё это смотрят они? Следят ли они за этим? И что они думают?

СТИВЕН СИГАЛ: Они совершенно ошеломлены. Знаете, некоторые из них смеются, некоторые плачут. Но, по сути, все они сходятся в одном: они поражены и с трудом могут поверить в то, насколько эта история раздута. И многочисленные обвинения против таких людей, как (судья Верховного суда США. — ИноТВ) Кавано… Люди, с которыми я говорил, относятся к этому с недоверием.

Да. Я чувствую то же самое. Вы знаете Путина — какой он человек?

СТИВЕН СИГАЛ: Я думаю, он блестящий стратег, умный человек, великий мировой лидер. И я думаю, что, если мы успокоимся и попробуем вести дела с Россией и некоторыми другими странами, в Восточной Европе и так далее, как с равными партнёрами, это будет иметь большое значение для мира во всём мире.





Дата выхода в эфир 09 октября 2018 года.