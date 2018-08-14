Times: новые звёздные россияне помогают Путину укреплять свой имидж

Россия радушно принимает западных звёзд, чья карьера на родине идёт на спад, пишет The Times. Издание отмечает, что все эти знаменитости — и Джефф Монсон, и Стивен Сигал, и Жерар Депардье, и Рой Джонс — открыто высказывают антипатию к своим правительствам и расположение к Путину и России. При этом Путин использует их настроения себе на пользу, полагает британская газета.

«Со своими невероятными мускулами, бритым черепом и жутким русским языком», Джефф Монсон кажется маловероятным кандидатом на пост депутата подмосковного Красногорска, пишет The Times. И всё же, получив российский паспорт, американский боец смешанных единоборств, который называет себя анархокоммунистом и критикует притязания США на мировую гегемонию, теперь планирует баллотироваться от партии «Единая Россия» в депутаты Красногорска, где сейчас он сам преподаёт борьбу, напоминает издание.



При этом, по словам журналиста, Монсон не видит противоречия между своими радикальными взглядами и политикой Кремля. «Мы все делаем ошибки, в том числе и президент», — заявил он. В то же время Путина он называл «самой крупной силой в мире, которая борется за установление справедливой, законной и сбалансированной международной системы».



Как отмечает автор статьи, Монсон — не единственная из западных звёзд, которые смогли найти в России тёплый приём, когда их карьера пошла на спад. Критики называют их «полезными дураками». Как пишет издание, Путин использует их в пику своим оппонентам и для укрепления поддержки внутри страны.



Среди таких звёзд издание упоминает Стивена Сигала, которого недавно назначили спецпредставителем по гуманитарным связям между Россией и США. Кроме того, российское гражданство получил Жерар Депардье и Рой Джонс — младший. «Все четверо открыто выражали расположение к России и Путину и антипатию к правительствам в своих странах. Но они на самом деле обратились в новую веру или же готовы быть инструментом в пропагандистской войне? Возможно, ответ, что всего понемногу», — пишет автор статьи.



Что же касается Стивена Сигала, то, по словам американского продюсера Боба Ван Ронкеля, который 15 лет прожил в Москве, актёр и российский президент сошлись на любви к рукопашному бою. По его мнению, Сигал столь популярен в России благодаря тому, что его фильмы были одними из первых американских картин, которые могли посмотреть россияне в начале 1990-х. Чтобы понять комедии или мелодрамы, нужно знать английский язык, а для боевиков этого не нужно: там можно смотреть на удары, взрывы и экшн.



Отреагировали на новость о назначении Сигала в России по-разному, отмечает автор статьи. Так, политолог Владимир Фролов заявил: «Иногда кажется, что Москва отдала внешнюю дипломатию на аутсорсинг в Comedy Club». А Боб Ван Ронкель отметил, что вряд ли у Путина был большой список кандидатов на эту роль. По его мнению, всё зависит от того, какие стены станут воздвигать перед Сигалом, и «кто лучше может разрушать их, если не такой крутой парень, как он», приводит его слова The Times.