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Британский генерал: Россия выигрывает «информационную войну» — и мы ничего не можем с этим поделать

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Британский генерал Феликс Гидни предупредил западные правительства о том, что «русские их переигрывают» в информационной борьбе в Сирии и Ираке, пишет Defense One. По словам Гидни, Москва проводит «крайне агрессивные» информационные кампании, демонстрируя «выверенные» кадры оказания российскими войсками гуманитарной помощи, в то время как западная коалиция ничего не может этому противопоставить.
Британский генерал: Россия выигрывает «информационную войну» — и мы ничего не можем с этим поделать
Reuters

Высокопоставленный британский генерал и участник международной борьбы против ИГ* предупредил правительства западных стран, войска которых находятся в Ираке и в Сирии: «Русские вас переигрывают», пишет Defense One.

По словам генерал-майора Феликса Гидни, российский и сирийский «режимы» проводят «крайне агрессивные» информационные операции и распространяют «дезинформацию» в социальных сетях, стараясь сформировать благоприятный для себя стратегический ландшафт.

Гидни напомнил о «постановочных фотографиях», на которых российские солдаты доставляют гуманитарную помощь, а также о «выверенных» снимках президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада, стоящих плечом к плечу.

«Военные операции осуществляются ради одной цели — фотографий или видео, которые нужны этим людям», — считает генерал. По его мнению, Россия эффективно распространяет «вводящие в заблуждение» материалы, в то время как западная коалиция во главе США не может ничего им противопоставить.

«Русские в этом очень хороши. Они лучше, чем мы, — резюмировал Гидни, выступая на ежегодной конференции Ассоциации армии США. — Мы видели очень продуманную, старательную информационную кампанию, направленную на дискредитацию кампании коалиции. И я бы сказал, что... мы даже не осознавали, что нас переигрывают».

В США американские законодатели по-прежнему борются с последствиями «усилий Кремля по оказанию влияния» на президентские выборы 2016 года. Тем не менее, концепция информационных операций, в более широком смысле охватывающая всё от кибератак до распространения пропаганды — это пространство без устоявшихся норм, в котором как государства, так и лица, которые к ним не принадлежат, могут использовать достижения прогресса для получения преимущества.

В частности, Гидни указал на то, что ИГ способно распространять пропаганду, как на местах, так и за рубежом. 

«В информационном поле наша свобода действий ограничена стратегическими соображениями высшего уровня, что правильно, — отметил генерал. — Однако влияние этого обстоятельства… определённо оставило зияющую дыру в плане подачи информации, что дало нашим противникам возможность с лёгкостью её заполнить».

Американское правительство пытается бороться с «российской дезинформацией», однако отдел Госдепа по борьбе с пропагандой, по некоторым данным, никак не может получить доступ к полному объёму бюджетных средств, выделенных конгрессом в контексте выборов 2016 года, напоминает Defense One.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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