Британский генерал: Россия выигрывает «информационную войну» — и мы ничего не можем с этим поделать

Британский генерал Феликс Гидни предупредил западные правительства о том, что «русские их переигрывают» в информационной борьбе в Сирии и Ираке, пишет Defense One. По словам Гидни, Москва проводит «крайне агрессивные» информационные кампании, демонстрируя «выверенные» кадры оказания российскими войсками гуманитарной помощи, в то время как западная коалиция ничего не может этому противопоставить.

Высокопоставленный британский генерал и участник международной борьбы против ИГ* предупредил правительства западных стран, войска которых находятся в Ираке и в Сирии: «Русские вас переигрывают», пишет Defense One.



По словам генерал-майора Феликса Гидни, российский и сирийский «режимы» проводят «крайне агрессивные» информационные операции и распространяют «дезинформацию» в социальных сетях, стараясь сформировать благоприятный для себя стратегический ландшафт.



Гидни напомнил о «постановочных фотографиях», на которых российские солдаты доставляют гуманитарную помощь, а также о «выверенных» снимках президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада, стоящих плечом к плечу.



«Военные операции осуществляются ради одной цели — фотографий или видео, которые нужны этим людям», — считает генерал. По его мнению, Россия эффективно распространяет «вводящие в заблуждение» материалы, в то время как западная коалиция во главе США не может ничего им противопоставить.



«Русские в этом очень хороши. Они лучше, чем мы, — резюмировал Гидни, выступая на ежегодной конференции Ассоциации армии США. — Мы видели очень продуманную, старательную информационную кампанию, направленную на дискредитацию кампании коалиции. И я бы сказал, что... мы даже не осознавали, что нас переигрывают».



В США американские законодатели по-прежнему борются с последствиями «усилий Кремля по оказанию влияния» на президентские выборы 2016 года. Тем не менее, концепция информационных операций, в более широком смысле охватывающая всё от кибератак до распространения пропаганды — это пространство без устоявшихся норм, в котором как государства, так и лица, которые к ним не принадлежат, могут использовать достижения прогресса для получения преимущества.



В частности, Гидни указал на то, что ИГ способно распространять пропаганду, как на местах, так и за рубежом.



«В информационном поле наша свобода действий ограничена стратегическими соображениями высшего уровня, что правильно, — отметил генерал. — Однако влияние этого обстоятельства… определённо оставило зияющую дыру в плане подачи информации, что дало нашим противникам возможность с лёгкостью её заполнить».



Американское правительство пытается бороться с «российской дезинформацией», однако отдел Госдепа по борьбе с пропагандой, по некоторым данным, никак не может получить доступ к полному объёму бюджетных средств, выделенных конгрессом в контексте выборов 2016 года, напоминает Defense One.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.