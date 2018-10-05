DR: «мы не терпилы» — в парламенте Дании предложили хакнуть «русских хакеров»

Дании давно пора присоединиться к кибервойне и атаковать своих врагов в киберпространстве, полагает новый председатель парламентского комитета по обороне Насер Хадер. Он призывает перейти от обороны к нападению на вездесущих «русских хакеров». Однако пока не все парламентарии разделяют это мнение, передаёт Danmarks Radio.

Новый глава парламентского комитета по обороне Насер Хадер заявил в интервью Danmarks Radio, что Дания «слишком долго разыгрывала из себя пай-мальчика». По его мнению, давно пора пойти в атаку на своих врагов в киберпространстве, чтобы упредить «русских хакеров». Долгое время датская стратегия заключалась в том, чтобы просто защищать свои службы, ведомства и предприятия от вражеских кибератак, поясняется в статье. Однако теперь новоиспечённый председатель комитета призывает перейти от обороны к нападению, хотя не все парламентарии пока с ним согласны.

«Мы будем взламывать тех, кто пытается взломать нас. Мы ведь знаем, кто предпринимает все эти попытки»,— подчеркнул Хадер в беседе с корреспондентом Danmarks Radio. «Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу»,— уверен глава парламентского комитета по обороне.

По его мнению, лучшая форма защиты — это нападение. Американские спецслужбы определили, что «под видом хакерской группы Fancy Bear работают два отделения российской военной разведки ГРУ», и многие эксперты в области кибербезопасности уверены, что хакерская сеть получает финансирование от российского правительства, отмечается в статье. «Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Что ж, значит, нам придётся взломать эту частную группу. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Мне кажется, это важно. Надо показать, что мы не терпилы — и что есть «красные линии», которые нельзя переступать»,— заявил Хадер в интервью Danmarks Radio.

Политик призвал «побить Путина его же оружием» в киберпространстве, однако сделать это обдуманно и осторожно: «Взламывать всех подряд, кто взламывает нас, небезопасно. Мне не нужны лишние проблемы, если вдруг вскроется путинское богатство: он — один из богатейших людей мира, а притворяется обычным человеком». В то же время Хадер отметил, что разработкой конкретных методов борьбы должны заниматься квалифицированные специалисты: «Я конкретных атак и не предлагаю, этот вопрос сугубо в компетенции наших спецслужб. Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты — решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму».

По словам главы парламентского комитета по обороне, угрозы Дании исходят не только со стороны России. Попытки взлома предпринимаются также китайскими, северокорейскими и иранскими хакерами, поэтому контратаки должны быть направлены сразу на нескольких противников, полагает Хадер: «Речь идёт не только о России. Есть масса организаций, связанных с рядом правительств, и все они пытаются подорвать нашу демократию, наше общество и работу наших учреждений, совершают преступления против наших предприятий. Мы давно им говорим: хватит нас взламывать! Почему вы никак не прекратите? Зачем вы подтачиваете нашу демократию и наши общественные институты? Но ничего не прекратилось, а лишь продолжается. Поэтому нам ничего иного не остаётся, кроме как перейти в наступление».

Датский центр кибербезопасности подчиняется Военной разведке. В его задачи входит обнаружение и предотвращение продвинутых кибератак против датских властей и ведомств, играющих ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности общества — например, финансового сектора, государственного аппарата, телекоммуникаций и водоснабжения. Центр кибербезопасности также консультирует датские службы по техническим вопросам, поясняет Danmarks Radio.

Согласно действующему договору об обороне, в Дании было решено развивать «атакующий киберпотенциал для применения кибероружия в виртуальном пространстве», говорится в статье. По словам министерства обороны страны, эти средства могут быть использованы против целей, подключённых к интернету, либо против закрытых сетей. Подразделение будет полностью развёрнуто в 2019 году, однако для этого требуется разрешение парламента. «Как я понимаю, средства у нас имеются. Не хватает лишь политического решения», — отметил Хадер в беседе с корреспондентом. По его мнению, у Дании нет иного выбора: «А какой у нас выбор? Не можем же мы отойти в сторонку и сказать: «валяйте, взламывайте нас сколько хотите, мы вам мешать не будем». Нам тоже придётся атаковать. Мы должны показать им, на что способны. Так они поймут, что им тоже достанется, если они будут продолжать в том же духе».

Между тем далеко не все в парламенте разделяют подобное мнение, отмечается в статье. Например, представитель Датской народной партии по вопросам обороны Сёрен Эсперсен не в восторге от такой инициативы и уверен, что глава комитета обороны лезет не в своё дело. «Ни ему, ни другим не пристало давать советы спецслужбам. Там сидят профессионалы, и они хорошо представляют, с кем имеют дело, каковы главные вызовы, и что именно нам угрожает. Наша безопасность в надёжных руках, и никакие советы тут не нужны», — заявил Хадер Эсперсен в интервью Danmarks Radio.

Его коллега из Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен признаёт, что «нельзя вечно прятать голову в песок». Однако целесообразность «собственных хакерских атак», по мнению Кристенсена, должна зависить от конкретной ситуации: «Должен отметить, что следует в любом случае хорошенько подумать. Никаких наступательных кампаний в киберпространстве мы устраивать не должны. Это было бы неумно, и Дания от этого лишь проиграет», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом Danmarks Radio.

Между тем министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пока никак не прокомментировал громкое заявление нового председателя парламентского комитета по обороне с призывом заранее атаковать «русских хакеров», заключает Danmarks Radio.