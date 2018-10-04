N-TV: Столтенберг призвал Россию прекратить «безответственное поведение» в киберпространстве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить кибератаки на зарубежные компьютеры и сети данных, сообщает N-TV. «Москва должна прекратить безответственное поведение», — заявил он после совещаний на саммите министров обороны в Брюсселе. Также он заверил Великобританию и Нидерланды в том, что они могут рассчитывать на поддержку своих партнёров по альянсу в отражении подобных атак.
Тон НАТО в отношении России ужесточается, считает N-TV. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал Кремль немедленно прекратить хакерские атаки на зарубежные компьютеры и сети данных. «Москва должна прекратить безответственное поведение», — заявил норвежец после совещаний на саммите министров обороны в Брюсселе. Также он добавил, что Великобритания и Нидерланды могут рассчитывать на поддержку своих партнёров по альянсу в отражении подобных атак.
Причиной таких заявлений послужили недавние обвинения, озвученные Лондоном и Амстердамом. Они считают, что российская военная разведка ГРУ несёт ответственность за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также американские выборы в 2016 году.
Британский министр обороны Гэвин Уильямсон сказал, что Россия ведёт себя как «государство-изгой». Он призвал союзников «изолировать Россию». По его словам, такое поведение недостойно великой державы. Наряду с кибератаками он также упомянул об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Правительство Нидерландов также объявило о высылке из страны четырёх россиян, подозреваемых в шпионаже, отмечает издание.
Ранее Столтенберг уже заявлял о том, что отныне НАТО собирается отражать кибератаки, напоминает N-TV. Великобритания и Дания уже согласились предоставить альянсу свои возможности в киберпространстве. В альянсе надеются, что вскоре также поступят и США.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT обвинения России со стороны Нидерландов и США в кибератаках.
Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, изучив состав лапши быстрого приготовления «Доширак», пришли к выводу, что употребление её в умеренных количествах не вредит здоровью.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о планах в январе 2019 года организовать визит представителей российских IT-компаний в Мумбай для развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Юристы американской модели Кэтрин Майорги, обвинившей португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, огласили сумму возмещения ущерба, которую хочет получить американка.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление первого замминистра обороны Соединённых Штатов Патрика Шанахана о намерении запустить гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось.
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» аргентинец Маурисио Почеттино является приоритетным вариантом на пост наставника «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения португальца Жозе Моуринью.
Член постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что мировая общественность должна дать оценку политике латвийских властей в отношении русскоязычного населения.
Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Киева объявить консула Венгрии в городе Берегове персоной нон грата.
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT заявление замминистра обороны Соединённых Штатов Патрика Шанахана о том, что США намерены осуществить запуски гиперзвукового оружия «раньше и чаще», чем ожидалось.
Власти норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, обратились к премьер-министру королевства Эрне Сульберг с просьбой пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения региона от фашистских захватчиков.