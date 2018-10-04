N-TV: Столтенберг призвал Россию прекратить «безответственное поведение» в киберпространстве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить кибератаки на зарубежные компьютеры и сети данных, сообщает N-TV. «Москва должна прекратить безответственное поведение», — заявил он после совещаний на саммите министров обороны в Брюсселе. Также он заверил Великобританию и Нидерланды в том, что они могут рассчитывать на поддержку своих партнёров по альянсу в отражении подобных атак.

Тон НАТО в отношении России ужесточается, считает N-TV. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал Кремль немедленно прекратить хакерские атаки на зарубежные компьютеры и сети данных. «Москва должна прекратить безответственное поведение», — заявил норвежец после совещаний на саммите министров обороны в Брюсселе. Также он добавил, что Великобритания и Нидерланды могут рассчитывать на поддержку своих партнёров по альянсу в отражении подобных атак.

Причиной таких заявлений послужили недавние обвинения, озвученные Лондоном и Амстердамом. Они считают, что российская военная разведка ГРУ несёт ответственность за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также американские выборы в 2016 году.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон сказал, что Россия ведёт себя как «государство-изгой». Он призвал союзников «изолировать Россию». По его словам, такое поведение недостойно великой державы. Наряду с кибератаками он также упомянул об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Правительство Нидерландов также объявило о высылке из страны четырёх россиян, подозреваемых в шпионаже, отмечает издание.

Ранее Столтенберг уже заявлял о том, что отныне НАТО собирается отражать кибератаки, напоминает N-TV. Великобритания и Дания уже согласились предоставить альянсу свои возможности в киберпространстве. В альянсе надеются, что вскоре также поступят и США.