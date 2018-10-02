Politico: Столтенберг обвинил Москву в нарушении договора РСМД и потребовал объяснений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и потребовал от неё дать «немедленные объяснения», пишет Politico. По версии Столтенберга, у России на вооружении стоят ракеты 9М729 средней дальности, запрещённые по условиям соглашения.

У России появился новый тип ракет, который угрожает Европе, а также «нарушает» условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По этой причине НАТО требует от Москвы «немедленных объяснений», пишет Politico со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.



Выступая на конференции в преддверии переговоров министров обороны НАТО, Столтенберг в резкой форме обвинил Россию в нарушении договора РСМД, который накладывает запрет на целый ряд ракет, который Москва могла применить для удара по Европе.



«Теперь этот договор находится в опасности из-за действий России» — подчеркнул Столтенберг.



Вторя генсеку НАТО, постпред США при блоке Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Америка предоставит своим союзником доказательства «нарушения» Москвой условий соглашения, а также сообщила о готовности Вашингтона «ликвидировать» российские ракеты в случае необходимости.



На данный момент точных данных о том, что именно Хатчисон имела в виду, нет. Её помощники также не смогли внести ясности в это заявление.



Договор РСМД был заключен в 1987 году и предусматривает запрет на все ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км, что, по сути, обеспечило защиту европейскому континенту. Кроме того, запрет касался и американских ракет типа Pershing, которые в Москве считали серьёзной угрозой, напоминает Politico.



Начиная с 2014 года США постоянно обвиняют Россию в нарушении соглашения, а также наложили на Москву санкции, пытаясь заставить её вернуться к соблюдению договорённостей. Однако, как отмечает журнал, как и другие санкции, в частности, введённые из-за «аннексии» Крыма, они не возымели очевидного эффекта.



На пресс-конференции Столтенберг заявил о том, что Россия только недавно признала наличие у неё новой ракеты среднего радиуса действия наземного базирования 9М729, которая, по его словам, противоречит условиям договора.



«После нескольких лет опровержений Россия недавно признала факт существования новой ракетной системы под названием 9М729, — заявил генсек. — По этой ракете Россия не предоставила никаких правдоподобных объяснений».



Москва в свою очередь все обвинения отрицает, настаивая на том, что США нарушают договор, развёртывая систему ПРО в Европе, и, в частности, в Румынии.



Хатчисон заявила о том, что США соблюдают соглашение, однако пригрозила выйти из него и начать разработку систем среднего радиуса действия, в случае если Россия не изменит своей позиции.



«Соединённые Штаты не хотят выходить из соглашения; и мы определённо не собираемся его нарушать, — подчеркнула она. — Наша цель — заставить Россию вернуться к его соблюдению. Но если Россия продолжает говорить, что она не нарушает договор, в то время как доказательства свидетельствуют об обратном, то тогда потребуется усиление мер дипломатического характера; нам также придётся искать другие пути для возвращения Москвы за стол переговоров по этой теме».



«Может настать время, когда Америка решит, что ей нужно двигаться вперёд в области развития средств, которые сейчас запрещены по условиям соглашения», — предупредила Хатчисон.



По её словам, министры обороны НАТО обсудят реализацию инициативы по боевой подготовке в формате «30-30-30-30», которая нацелена на сдерживание «российской агрессии» или иных угроз путём развёртывания в течение 30 дней 30 сухопутных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 кораблей.