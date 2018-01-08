WP: разрушая Договор о РСМД, США и Россия идут к новой гонке вооружений

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был прорывом для своего времени, поскольку смог уничтожить целый класс ядерного оружия. Но теперь в отношениях между Россией и США больше нет доверия, пишет The Washington Post, что ведёт к развалу этого соглашения и к началу новой гонки вооружений.
Оценить важность Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в 1987 году между СССР и США, можно, всего лишь взглянув на ракеты «Пионер» и «Першинг 2» в музее Вашингтона, предлагают журналисты The Washington Post в своей редакционной статье. Советская ракета достигает более 16 м в длину и может оснащаться тремя ядерными боеголовками, американская — 10 м и с одной боеголовкой. И эти комплексы были в эпицентре гонки вооружений в Европе в конце 1970-х и начале 1980-х годов, пока Договор об РСМД в корне не перевернул ситуацию.
Как отмечают авторы статьи, этот договор был первым за всё время холодной войны, который исключил целый класс ядерных вооружений. То было «время, полное надежд, когда обе сверхдержавы верили в то, что ограничительное и поддающееся контролю соглашение может сократить угрозу ядерной войны». Теперь же страны друг другу больше не верят, и «США и Россия, похоже, возвращаются к гонке вооружений, которую остановило предыдущее поколение». При этом обе стороны уверяют, что этого не хотят.
Начиная с 2014 года, Вашингтон постоянно говорит о том, что Россия разрабатывает и проводит испытания ракет, которые запрещены этим договором. Как признают авторы статьи, детали этих обвинений остаются туманными, и Россия их отметает. В свою очередь, и Россия считает, что американские системы ПРО нарушают договор; США это отрицают. В договоре предусмотрен специальный механизм для разрешения подобных споров, но пока его работа не дала результатов.
По случаю 30-й годовщины подписания соглашения администрация Трампа объявила, что принимает экономические и военные меры, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению договора. Так, конгресс одобрил выделение $58 млн на разработку новой ракеты наземного базирования, что должно, по их мнению, дать Москве толчок. В свою очередь, российский президент на это ответил, что, по его мнению, США готовятся выйти из договора.
«Обстановка язвительности и отрицания ведёт к развалу Договора о РСМД и к началу новой гонки вооружений», — пишут авторы статьи. А учитывая опасность, связанную сегодня с угрозой распространения ядерного оружия, ни для России, ни для США нет никакого смысла ломать соглашение, которое в своё время уничтожило целый класс опасных ракет, настаивает редколлегия The Washington Post.
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